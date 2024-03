Handlarz narkotyków wpadł w centrum Torunia. Wielkanoc spędzi jednak w domu

"To dla niego bardzo ważne"

Toruńscy policjanci zainteresowali się "działalnością" 32-letniego mieszkańca lewobrzeża. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Mężczyzna został zatrzymany w środę (27 marca 2024) ok. godziny 16:00 w centrum miasta. - 32-latek miał przy sobie woreczki wypełnione białym proszkiem, kryształkami, suszem roślinnym oraz 117 sztukami tabletek. Amator środków odurzających został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi - przekazał nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Handlarz narkotyków miał je przy sobie. Wielkanoc spędzi poza celą

Funkcjonariusz z Torunia opisał dokładnie wyniki policyjnych testów. Wykazały one, że wśród zabezpieczonych substancji było przeszło 100 gramów amfetaminy, 41 gramów ecstasy i blisko 20 gramów marihuany. Narkotyki zostały przesłane do Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane specjalistycznej ekspertyzie.

- 28 marca funkcjonariusze doprowadzili 32-letniego mieszkańca Torunia do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Oskarżyciel zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe, objął go policyjnym dozorem i zakazał opuszczania kraju - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Nie wiemy, czy pociesza go fakt, że świąt wielkanocnych nie spędzi w areszcie.

