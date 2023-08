Karetka wiozła pacjenta. Nagle zapadły się płyty! Groza w Toruniu

Apator wyszarpał awans do półfinału! Terminator Przedpełski bohaterem w Lublinie

Wszedł do Wisły przy punkcie widokowym. Nurt rzeki porwał 39-latka. Dramat w Toruniu

Całe zamieszanie miało miejsce w minioną niedzielę (20 sierpnia 2023 r.) w godzinach wieczornych. O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny serwis "Oto Toruń". W karetce znajdował się chłopiec ze złamaną ręką. Kierowca karetki zmuszony był podjechać na teren Parku Miejskiego. - Pod jego ciężarem zapadły się betonowe płyty - przekazał st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu, cytowany przez wyżej wspominany portal.

Toruń: Pod karetką zapadły się płyty. Akcja służb w Parku Miejskim

Na szczęście w tym przypadku skończyło się na strachu. Pacjent trafił do szpitala w innej karetce, a pojazd, który wpadł do dziury, został wyciągnięty z pomocą holownika. Na miejscu pojawili się również strażacy i pracownicy toruńskich wodociągów. To był wypadek losowy, więc nikt nie został ukarany przez policję. Nagranie z miejsca zdarzenia pojawiło się na kanale "Radia Toruń" w serwisie YouTube. Zamieszczamy je poniżej.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.