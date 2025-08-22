Kłęby czarnego dymu przeraziły mieszkańców Torunia. Co się stało na terenie straży?

To nie jest spokojny piątek w Toruniu. W centrum miasta wybuchł pożar, o którym piszemy w tym artykule. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 12:30!

Do zdarzenia doszło przy ul. Prosta 32. Chodziło o budynek w trakcie remontu. To teren Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej!

O sprawie rozmawiamy z Komendantem Miejskim PSP w Toruniu, bryg. mgr inż. Sławomirem Grudzińskim. Więcej szczegółów w poniższym materiale na se.pl.

Pożar na terenie straży w Toruniu. Kłęby dymu nad miastem

Aż 12 zastępów straży zostało wysłanych do pożaru na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP. - Dwie osoby ewakuowane, po przebadaniu pozostały na miejscu zdarzenia - przekazali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- W trakcie prac remontowo-budowlanych doszło do zapłonu powierzchni dachu i instalacji, które tam się znajdywały. Dwóch pracowników nie odniosło poważnych obrażeń, byli przestraszeni - powiedział nam bryg. mgr inż. Sławomir Grudziński, Komendant Miejski PSP w Toruniu.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum Torunia, zwłaszcza w rejonie ul. Wały gen. Sikorskiego. - Na miejscu pojawili się również żołnierze WOT, którzy blokują drogę i wskazują kierowcom objazdy - przekazała nam reporterka Radia ESKA, Renata Grudzińska.

Jedno auto zostało uszkodzone. Nie ma osób poszkodowanych. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie", a na ten moment prezentujemy kilka zdjęć z miejsca zdarzenia. Zamieściliśmy je w poniższej galerii:

