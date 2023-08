Kompletnie pijana 20-latka zatrzymana w centrum Torunia. "Agresywna, nie wykonywała poleceń"

Udana akcja toruńskich strażników miejskich miała miejsce w nocy z 25 na 26 sierpnia, ok. godziny 1:30. To właśnie wtedy operator monitoringu miejskiego zauważył kobietę, która chwiejnym krokiem zmierzała do zaparkowanego auta. - Po chwili kobieta wsiadła do pojazdu marki Seat i odjechała w kierunku ulicy Kopernika, gdzie zatrzymała się na poboczu. Gdy kobieta wysiadła z auta strażnicy nie mieli wątpliwości, że jest pijana i natychmiast podjęli wobec niej interwencję - wyjaśnia Anna Wiśniewska ze Straży Miejskiej w Toruniu.

Toruń: Pijana i agresywna 20-latka zatrzymana

- Kierująca miała nieskoordynowane ruchy i była od niej wyczuwalna silna woń alkoholu. Ponadto nie wykonywała poleceń funkcjonariuszy i była wobec nich agresywna. Wezwani na miejsce policjanci podczas badania stanu trzeźwości stwierdzili u 20-latki 2 promile alkoholu w organizmie - dodaje Anna Wiśniewska.

O dalszym losie zatrzymanej zdecyduje sąd.

