O tragicznym zdarzeniu z Włocławka informuje portal ddwloclawek.pl. Leżącego na chodniku mężczyznę znaleziono we wtorek (20 grudnia 2022 r.), ok. godziny 6:00. Dziennikarz wcześniej wspominanego serwisu ustalił, że 66-latek to pracownik wspólnoty mieszkaniowej z ul. Żurawiej. - Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności oraz ustalają okoliczności zgonu 66-latka. Od tych ustaleń będzie zależało dalsze postępowanie - powiedział sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

Włocławek to nie jedyne miasto, które we wtorek mierzy się z gołoledzią. Wielką ślizgawicę na chodnikach i drogach zgłaszali mieszkańcy Torunia. Polska Agencja Prasowa informuje, że do ok. trzydziestu zdarzeń na drogach wyjeżdżali przez ostatnie dwanaście godzin strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego. W większości śliska nawierzchnia powodowała, że auta wjeżdżały do rowu. Zanotowano też sporo kolizji. Na drogach zginęła jedna osoba. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze S10 w Toruniu. Zalecamy szczególną ostrożność! Pod tekstem prezentujemy galerię z oblodzonych chodników w Toruniu. Wymowne zdjęcia pokazują, jak niebezpiecznie jest w regionie!

