Kolędy nie będzie. Ksiądz odwołał wizyty

Od końca grudnia 2025 roku trwa w Polsce sezon wizyt duszpasterskich. Wierni na terenie całego kraju przyjmują duchownów do swoich domów, gdzie rozmawiają, modlą się i zaciesniają więzi. Okazuje się jednak, że nie każda parafia wywiązuje się ze swoich obowiązków - w niektórych miejscach ksiądz nie dociera na wizyty np. z powodu pogody. Tak było m.in, w Aleksandrowie Kujawski - Parafia NMP Wspomożenia Wiernych opublikowała w ostatnich dniach komunikat prasowy, informując wiernych, że kolęda się nie odbędzie ze względu na gołoledź i trudne warunki. Jak podkreślano, decyzja została podjęta ze względu na bezpieczeństwo księdza, ministrantów oraz samych mieszkańców. Wierni już w najbliższą niedzieję tj. 18 stycznia dowiedzą się o nowym terminie wizyt duszpasterskich.

Ile do koperty po kolędzie?

Kolęda od lat nierozerwalnie związana jest z ofiarami pieniężnymi, które wierni umieszczają w kopertach, a te są zabierane przez księdza i przeznaczane np. na remonty czy rekolekcje dla ministrantów. Mimo tego, że koperty na wizytach duszpasterskich przekazywane są od lat, to nadal wielu Polaków nie wie, ile należyć w nie włożyć. Kościół już niejednokrotnie przypominał, że ofiara tego typu jest dobrowolna i uzależniona od możliwości parafian, jak jednak wygląda to w praktyce? Ile Polacy wkładają do kopert? O konkretnych kwotach przeczytacie tutaj: Tyle Polacy dają księdzu po kolędzie. 200 zł jest już standardem?

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów

Jak przygotować się na kolędę?

Wizyta duszpasterska jeszcze przed tobą? W takim razie pamiętaj, by odpowiednio przygotować się na odwiedziny księdza. W galerii zdjęć powyżej znajdziesz 6 wskazówek, które mogą ci pomóc zoorganizować dom na kolędę 2026.