W czwartek (6 listopada 2023 r.), o godzinie 16 mieszkańcy Czarnowa pod Toruniem wyszli na ulicę. Przez blisko dwie godziny blokowali drogę krajową nr 80. To przez wspominaną wieś prowadzi droga łącząca Bydgoszcz z Toruniem. Blokada drogi została oficjalnie zgłoszona. Wzięli w niej udział ci, którzy mogli. Mieszkańcy wsi nie mogą pogodzić się ze śmiercią Kuby Karpińskiego. Młody chłopak zginął w wypadku samochodowym. Sprawę opisywaliśmy na portalu "Super Expressu". 9 października, przed godziną 6 rano, 15-letni Kuba szedł na przystanek, z którego autobusem miał dojechać do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu, którego był uczniem. Po drodze potrącił go 35-latek, jadący osobowym volkswagenem. Chłopiec nie miał żadnych szans. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód.

Czytaj więcej o sprawie: Kochał pomagać ludziom, chciał być cukiernikiem. Zginął w koszmarnym wypadku

Protest na DK nr 80. Mama Kuby przytuliła zdjęcie synka i protestuje. "Rozdrapuję rany, żeby coś się zmieniło"

- Muszę rozdrapywać rany, żeby tutaj się coś zmieniło. Kuba szedł na autobus o 5.55. Wstał rano, zrobił sobie, Pawłowi i Kacperkowi (rodzeństwo - dop. red.) śniadanie. Miał dwie latarki i odblaskowy plecak. Ta droga nie ma żadnego pobocza. Szedł drogą. Od lat piszemy wszędzie, żeby powstały chodniki. Jestem tutaj, aby na tej drodze nie zginęło już żadne dziecko - powiedziała mama tragicznie zmarłego Kuby, Marta Karpińska.

- Kuba nie doczekał się swoich 16 urodzin. Nie zdążył się zakochać. Nie doczekał się dzieci. Kuba był niepowtarzalny. Każda matka by chciała mieć takiego syna - dodała. Znajomi Kuby podkreślają, że nastolatek miał coś takiego w sobie, że nie dało się go lubić. Chciał być cukiernikiem. Piekł doskonałe ciasta. Podrzucał je na wiejskie imprezy.e sygnalizacji świetlnej "na przycisk". Rozgoryczeni i pogrążeni w żałobie rodzice ze łzami w oczach razem z sąsiadami i bliskimi rozpoczęli po godzinie 16 protest. Robili to, bo jak mówią, za chwilę zginą w tym miejscu kolejne osoby.

Zdjęcia z protestu na drodze krajowej nr 80 prezentujemy nad tekstem, pod materiałem znajdziecie galerię związaną ze sprawą wypadku