Mała Zuzia wypadła z okna, gdy jej pijana matka spała. W jakim stanie jest dziewczynka?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-06 13:46

Wydarzenia na osiedlu Południe we Włocławku wstrząsnęły całą Polską. 5‑letnia Zuzia spadła z okna na 11. piętrze wieżowca. Dziewczynka została śmigłowcem przetransportowana do bydgoskiego szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Lekarze poinformowali o aktualnym stanie zdrowia dziewczynki, która przeżyła upadek z dużej wysokości.

Walka o życie dziecka

Do dramatycznych zdarzeń doszło w piątek, 5 czerwca na ul. Wiejskiej we Włocławku. Dziewczynka spadła z okna na 11. piętrze wieżowca. Zuzia została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Jak przekazała rzeczniczka placówki Marta Laska, dziewczynka trafiła najpierw do centrum urazowego, a następnie na oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

Lekarze podkreślają, że jej stan jest bardzo ciężki, ale obecnie stabilny, co daje nadzieję na dalszą walkę o życie.

Matka była pijana i mogła być pod wpływem narkotyków

W chwili tragedii 5‑latka przebywała w mieszkaniu z 21‑letnią matką, Wiktorią D. Kobieta – jak ustaliła prokuratura – spała i była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało około promila alkoholu, a jego poziom wciąż rósł.

Według wstępnych ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków, co potwierdził tester użyty przez śledczych.

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Prokuratura wszczyna śledztwo

Matka dziewczynki została zatrzymana. Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki.

Za ten czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

W sobotę zaplanowano doprowadzenie Wiktorii D. do prokuratury i przedstawienie jej zarzutów.

Małe dziecko wypadło z okna wieżowca we Włocławku
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