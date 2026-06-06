Ceniona aktorka uderzyła w Nawrockiego! Jest nim przerażona

Kilka dni temu obchodzona była 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca, przypominając słynną wypowiedź aktorki Joanny Szczepkowskiej o końcu komunizmu w Polsce tego dnia.

Kilka miesięcy temu Okrągły Stół został przeniesiony z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski z inicjatywy Kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki uzasadnił decyzję, twierdząc, że Pałac Prezydencki nie jest miejscem dla symbolu układów z komunistami, a stół powinien stać się eksponatem muzealnym.

Joanna Szczepkowska ostro skrytykowała prezydenta Nawrockiego, wyrażając przerażenie jego działaniami i oskarżając go o "rozmontowywanie polskiego państwa".

Kilka dni temu obchodzona była 37. rocznica częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Z tym wydarzeniem sprzed lat kojarzy się też wypowiedź znanej aktorki, Joanny Szczepkowskiej. To z jej ust padło słynne zdanie: - 4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm. Aktorka gościła w programie TVP Info.

W czasie rozmowy pojawił się temat rozmontowania i przeniesienia Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do muzeum. Przypomnijmy, że pół roku temu zabrano słynny stół z Pałacu i przeniesiono do Muzeum Historii Polski. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego opublikowała wówczas krótkie nagranie z przemową Nawrockiego. Wygłosił on oświadczenie, podczas gdy w tle pracownicy demontowali legendarny Okrągły Stół. - Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest muzeum - Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii. Oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli, jako eksponat historyczny, podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski - oznajmił prezydent.

Sytuacja ta zaskoczyła wiele osób i była szeroko komentowana. - (...) Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - tłumaczył wtedy Nawrocki.

Szczepkowska odniosła się nie tylko do sprawy Okrągłego Stołu i komentarza, który wówczas napisała, ale do Nawrockiego, który rok temu wygrał wybory. – Należę do osób, które są przerażone tym, kto sprawuje urząd prezydenta. Uważam, że świadomie rozmontowuje polskie państwo – oceniła Joanna Szczepkowska.

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