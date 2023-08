Wybuch gazu w Chełmży. Co dalej z poszkodowanymi? Mamy nowe informacje

Koszmar na torach pod Chełmżą. Sylwester nie żyje, Mateusz ma traumę do końca życia

Podinspektor Tomasz wracał z pracy. Gdy zobaczył 49-latka, od razu ruszył do akcji

Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. Ma na koncie wybitne dzieła

Anastazja jest czwartym dzieckiem pary z Torunia. Urodziła się w marcu 2022 roku. Nasza czytelniczka przekazała "Super Expressowi", że poród został indukowany do naturalnego mimo ze były wskazania do cięcia cesarskiego - zielone wody płodowe i położenie pośladkowe. - Nasza córeczka urodziła się naturalnie w zamartwicy urodzeniowej i pięcioma punktami w skali Apgar. Niestety, mimo rehabilitacji od drugiego miesiąca życia ma znaczne opóźnienie psychoruchowe, asymetrię i obniżone napięcie mięśniowe - poinformowała pani Małgorzata w serwisie zrzutka.pl.

Maleńka Anastazja z Torunia cierpi. Pomóżmy dziewczynce!

Dziewczynka jest rehabilitowana od trzeciego miesiąca życia 3-4 razy w tygodniu. Niestety narodowy fundusz nie pokrywa wszystkich zajęć. Znajduje się pod regularną opieką neurologa, neurologopedy, neonatologa, nefrologa i osteopaty. - Doszły nam problemy z nerkami. Wyniki z krwi nie są zadowalające więc mamy także skierowanie do endokrynologa - opowiada pani Małgorzata.

Rezonans magnetyczny pokazał u maleńkiej Anastazji poszerzenie komór mózgowych i tirbielka, ale niestety to wciąż nie jest przyczyną opóźnienia dlatego jej rodzice zdecydowali się na badanie WES. Anastazja niebawem skończy rok, a para wciąż nie zna przyczyny jej schorzeń.

- Dlatego prosimy o pomoc, bo być może wtedy będziemy wiedzieć, jak jej bardziej pomóc. Anastazja nie siedzi, nie raczkuje a jej nóżki nie są gotowe do stawania, ponieważ stópki są strasznie wiotkie. Najgorszą rzeczą jaka może spotkać rodzica to bezradność chcemy zrobić wszystko, by Nastka mogła normalnie funkcjonować i bawić się z rodzeństwem. Dziękujemy za każdą pomoc - dobro wraca - napisała pani Małgorzata w opisie zbiórki.

W czwartek (31 sierpnia 2023 r.) rodzice udali się z Anastazją do Poznania. Tymczasem na portalu zrzutka.pl udało się zebrać już ponad 6870 zł (stan na 31.08.2023 r., godzina 14:00). Cel został ustawiony na 10 tysięcy złotych. Zachęcamy do wsparcia! Link do niej zamieszczamy również pod materiałem.