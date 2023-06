Co dalej z dziewczynką?

Maleńka Asia straciła braciszka i rodziców w koszmarnym wypadku. Nowe informacje poruszają do łez

eitor | Mariusz Korzus 15:55

Po raz pierwszy w życiu jechali na zagraniczne wakacje. Rodzice Asi: Adrian (+31 l.) i Adrianna (+29 l.) oraz straszy brat Joasi Bartek (+4 l.) zginęli, bo w wielkim tirze, jadącymi przed nimi pękła opona. Maleńka Asia trafiła do węgierskiego szpitala. Gdy będzie taka możliwość, wróci do Polski. Na szczęście nie trafi do domu dziecka.