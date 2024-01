Marcelina Marciniak z Torunia przyznaje, że czasami musi zrezygnować ze snu lub wyjść ze znajomymi, ale nie zamierza się poddawać. Choć doba bywa dla niej krótka, chce pokazywać innym nastolatkom, że możliwości są w zasadzie nieograniczone. Swoją konkretną działalność rozpoczęła w czasach pandemii. Miała być.. lekarstwem na nudę. W ramach olimpiady praktycznej, Marcelina zorganizowała w trudnych czasach festiwal dla 2500 osób, mierząc się m.in. z aktualizowanymi obostrzeniami.

W wieku 18 lat Marcelina mówiła w Parlamencie Europejskim. W materiale przygotowanym na potrzeby konkursu stypendialnego Maturalny Nobel pokazuje, że aktywizm wcale nie musi być nudny ani trudny, a może sprawiać wiele satysfakcji i radości. - Chodziłam do I LO w Toruniu, ale niestety na klasę maturalną musiałam przejść na nauczanie domowe. Na co dzień realizuję ciekawe inicjatywy, jestem też w Młodzieżowej Radzie Miasta, więc gdzieś tam działalność społeczna ciągle się przewija - mówi naszej dziennikarce Marcelina.

- Mimo wszystko próbuję to połączyć z nauką, która jest dla mnie bardzo ważna. Zaliczam wszystkie przedmioty w szkole. Da się to wszystko połączyć. Bardzo potrzebuję tego typu stypendium, na rynku jest co prawda mnóstwo dostępnych, ale zazwyczaj są one przeznaczone dla tradycyjnych kategorii typu nauka i sport. Nie ma stricte dla osób zaangażowanych społecznie, co jest krzywdzące i szkodliwe - podkreśla Marcelina Marciniak.

Marcelina z Torunia w konkursie Maturalny Nobel. Jak możemy głosować?

Ostatnimi czasy Marcelina zauważyła, że w konkursach stypendialnych pojawiły się kategorie, dzięki którym może zyskać bezcenne środki. W pierwszych dwóch etapach torunianka dostarczała istotne dokumenty, potwierdzające jej działalność i osiągnięcia. Wśród nich były certyfikaty międzynarodowe. Jury wybrało kilkadziesiąt zgłoszeń. Wśród szczęśliwców znalazła się właśnie Marcelina.

- W trzecim etapie przygotowaliśmy filmik promujący. Ma on dwie minuty, więc czas jest bardzo skrócony. Wszystkie rzeczy trzeba było przedstawić w jak najciekawszy sposób. Opowiadam w nim, że nawet mając 18 lat lub mniej można podróżować za darmo, można się udzielać. Dorośli słuchają młodych, ale nie chcą na wysłuchać. Mam nadzieję, że to się zmieni. W tym filmiku pokazuję, co zrobiłam, mimo że nie jestem jakąś wybitną osobą, nie mającą od małego dostępu do wielkich rzeczy - podkreśla Marcelina Marciniak, z którą rozmawiamy w naszej redakcji.

Torunianka zapewnia, że pozostaje prostą nastolatką, która jednak udziela się w wielu inicjatywach. To m.in. Młodzieżowa Rada Miasta Torunia, delegacje i stowarzyszenia, gdzie reprezentuje głos młodych ludzi. Marcelina chce być inspiracją dla innych, co już w gronie jej znajomych przyniosło konkretne owoce. - Mówią mi, że dzięki mnie wyszli ze strefy komfortu i robią coś dla innych - chwali się nastolatka.

Na szczęście Marcelina ma ogromne wsparcie ze strony bliskich, w tym rodziców, którzy zajmują się socjologią. Torunianka interesuje się wielokulturowością, porusza tematy związane z migrantami. Zależy jej na edukacji i poruszaniu tematów, powiązanych ze zdrowiem psychicznym. A jakie ma plany na najbliższy czas?

- Jestem przerażona maturą (śmiech). W najbliższych miesiącach skupiam się na egzaminie, ale chcę pogodzić naukę z inicjatywami - zapewnia. Marcelina będzie rzecz jasna spoglądać, jak idzie głosowanie w Maturalnym Noblu. Torunianka liczy na wsparcie ze strony mieszkańców grodu Kopernika i ich znajomych. Jak głosować na nastolatkę? Link do filmu w serwisie YouTube zamieszczamy poniżej. W opisie szczegółowa instrukcja. Głosowanie trwa do 30 stycznia! W konkursie wyróżnione zostaną trzy osoby, ale tylko jedna zgarnie główną nagrodę.