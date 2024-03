Marek Żydowicz pojedzie na Oscary! Reprezentanci Camerimage dostali zaproszenie do Los Angeles

Co dalej?

- Reprezentacja toruńskiego festiwalu oraz ECFC na Gali Oscarów stanowi potwierdzenie międzynarodowego uznania i rosnącej renomy obu marek w globalnym przemyśle filmowym. Wizyta Billa Kramera w Toruniu podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE zaowocowała już zapowiedzią bliskiej współpracy między Amerykańską Akademią a ECFC, w ramach której do Torunia trafiać mają między innymi wystawy poświęcone sztuce audiowizualnej prezentowane na co dzień w Los Angeles w funkcjonującym od 2021 roku Muzeum Akademii Filmowej - informuje nas Roman Tondel, zastępca dyrektora ds. promocji ECF Camerimage.

Ludzie festiwalu Camerimage na Gali Oscarów. "To kolejny rozdział"

Roman Tondal dodaje, że pobyt Dyrektora Festiwalu EnergaCAMERIMAGE i Dyrektora ECFC w Los Angeles będzie okazją do dalszych rozmów na temat przyszłej kooperacji. Podkreśla, że rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie sztuki filmowej ma być jednym z najważniejszych zadań ECFC.

- Centrum, które powstanie na toruńskich Jordankach do 2028 roku ma stać się jednym z kluczowych impulsów dla dalszego rozwoju kultury nie tylko w Toruniu ale także w całym województwie kujawsko-pomorskim. Marek Żydowicz i Kazimierz Suwała za oceanem będą mieli doskonałą okazję do nawiązania nowych branżowych kontaktów, które w przyszłości pozwolić mają na sprowadzanie do Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE niepowtarzalnych wydarzeń, wybitnych gości i międzynarodowych inwestorów - podsumowuje Roman Tondel.

Marek Żydowicz i Kazimierz Suwała po raz pierwszy uczestniczyli w Oscarach w 2018 roku. Ekipa Camerimage jest przekonana, że tegoroczna wizyta przyniesie kolejne, efektowne rozdziały w historii festiwalu i ECF Camerimage.

