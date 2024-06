Masowe zwolnienia. Prawie 1000 osób może stracić pracę! Problemy amerykańskiej fabryki

Kolejnym pracownikom w Polsce grożą masowe zwolnienia. "Solidarność" poinformowała, że plany redukcji zatrudnienia dotyczą fabryki amerykańskiej firmy Lear Corporation. Przedsiębiorstwo w Pikutkowie (powiat brzeski) prowadzi zakład zajmujący się produkcją mat grzewczych do wszystkich marek samochodowych. Z wpisu związku zawodowego wynika, że zwolnionych ma być aż 960 z 1100 osób zatrudnionych w fabryce. To prawie 90 proc. załogi! Fabryka Lear Corporation działa w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

"Solidarność" chce podjąć negocjacje z amerykańskim przedsiębiorcą na temat sytuacji pracowników, którym grozi zwolnienie. Związek zawodowy zaproponował uruchomienie programu dobrowolnych odejść z pracy. Chętni do rezygnacji z zatrudnienia w Lear Corporation mieliby wówczas otrzymać od pracodawcy "odpowiednią gratyfikację finansową". Fabryka Lear Corporation w Pikutkowie działa od marca 2022 roku. Poniżej dalsza część artykułu.

Tragiczny wypadek w Cierpicach pod Toruniem. Nie żyje 36-latek

Stanowisku Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność"

- Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" wyraża swoje zaniepokojenie dramatyczną sytuacją pracowników Lear Corporation II dla zakładu w Pikutkowie gmina Brześć Kujawski. Zapowiedź ogłoszona przez kierownictwo tej korporacji zwolnienia 960 pracowników na 1100 zatrudnionych jest dla nich szokiem oraz ciosem trudnym do pokonania przez lokalny rynek pracy. Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" udziela pełnego wsparcia dla działań zakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" dla zakładu w Pikutkowie, w negocjacjach z pracodawcą uczestniczy prawnik Zarządu Regionu Paweł Ślubowski. W dniu 20 czerwca nasi przedstawiciele zaproponowali program dobrowolnych odejść zatrudnionych z odpowiednią gratyfikacją finansową ze strony pracodawcy. Jesteśmy również w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. W przypadku niedojścia do porozumienia z pracodawcą, Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne adekwatne do sytuacji jaka nastąpi. Liczymy na konstruktywne i owocne rozmowy ze strony Lear Corporation II dla zakładu w Pikutkowie.

Sonda Czy rynek pracy w Polsce jest w dobrym stanie? tak nie nie mam zdania