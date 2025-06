Matka miała prawie trzy promile, on ponad dwa. Jechali z trójką dzieci. Dramatyczny finał

Kobieta odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. Policjanci już zatrzymali jej uprawnienia do kierowania. Oboje odpowiedzą także za to, że mając obowiązek opieki, dopuścili do tego, by ich małoletnie dzieci przebywały w okolicznościach niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia - informuje nas kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.