Michał i Emilia zginęli w drogowej makabrze na A2. "Szkoda tych młodych ludzi. Brakuje takiej edukacji..."

Cała trójka miała bawić się w ostatnią sobotę (14 stycznia 2023 r.) na studniowce w Toruniu. Tak się jednak nie stało. Pogrzeb Emilii i Michała już się odbył. Ich rodzice prosili o nieskładanie kondolencji. Ta, która prowadziła samochód jest w szpitalu. Fizycznie nic jej nie jest. Prokuratorzy nie mogą z nią porozmawiać ze względu na jej stan psychiczny. Cokolwiek byśmy zrobili, życia im nie zwrócimy. Dramat ich rodziców i bliskich jest niewyobrażalny. Ci, którzy zapoznali się z naszą ostatnia publikacją na temat tragedii pod Łodzią uważają, że trzeba podjąć drastyczne środki, aby podobnych wypadków było jak najmniej.

Czytaj więcej o sprawie: Byli tacy młodzi! Zginęli w makabrycznym wypadku pod Łodzią. To 19-latka z Torunia prowadziła BMW

Poruszenie po koszmarnym wypadku na A2 pod Łodzią. "Szkoda tych młodych ludzi..."

- Szkoda tych młodych ludzi. Zapewne zgubiła ich prędkość. Brakuje mi w szkole jazdy takiej edukacji tych młodych ludzi, jakichś takich pogadanek z ludźmi po wypadkach, z ludźmi którzy stracili kogoś bliskiego w wypadku lub nawet ludzi, którzy jeździli pod wpływem i kogoś zabili albo spowodowali ciężki uszczerbek. Może takie coś by wstrząsnęło tym młodym człowiekiem - napisała pani Alina. Ten wpis wywołał mnóstwo dyskusji.

- Na szkoleniach dla kierowców zawodowych są prowadzone co pięć lat zajęcia na których pokazują filmy i zdjęcia z wypadków, myślę że młodym kierowcą przydałby się takie pokazy - odpowiedział pan Robert. - Myślę, że nawet w normalnej szkole powinny już być takie zajęcia o wypadkach, tak jak pani pisała pogaduchy z ludźmi - to z kolei opinia pani Marty. - Warto puszczać młodym kierowcom nagrania z wypadków - jak do nich dochodzi, jak szybko to się dzieje, co dzieje się w środku w aucie podczas takiego wypadku - dodała pani Klaudia.

- Powiem tak, mam 31 lat i gdy zdałem prawko, gdy miałem 18 lat trzy miesiące później dachowałem autem trzy razy auto się obróciło na dachu. Jak człowiek jest młody, to myśli ze wszystko może, że jest nieśmiertelny. Cudem przeżyłem. Od wypadku jeżdżę przepisowo. Tak jak znaki pozwalają. Wiem, jak to jest stracić panowanie nad samochodem. Jak jest się młodym, to człowiek myśli, że jest nie śmiertelny - napisał poruszony internauta.

Z całej Polski płyną wyrazy współczucia w kierunku rodziny i przyjaciół Emilii oraz Michała. Nasza redakcja dołącza się do tych słów. Do wszystkich kierowców i pieszych apelujemy o rozsądek na drogach. Warto zdjąć nogę z gazu. Ku przestrodze, pod tekstem zamieszczamy galerię z potwornego wypadku na A2 pod Łodzią.

Sonda Braliście kiedyś udział w wypadku samochodowym? Tak, ale na szczęście nic poważnego się nie stało Tak, długo wracałem/am do zdrowia Nie i oby tak zostało!