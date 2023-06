Mieszkaniec Częstochowy zatrzymany podczas meczu Apator - Włókniarz! Błyskawiczny wyrok

Po zaległym meczu 8. kolejki PGE Ekstraligi FNS Apator Toruń - Tauron Włókniarz Częstochowa, humory wśród kibiców gospodarzy były fatalne. "Anioły" przegrały 44:46, choć do 10 biegu prowadziły ośmioma punktami. Pierwsza faza zawodów była dobra w wykonaniu podopiecznych trenera Roberta Sawiny i być może to zdenerwowało jednego z kibiców z województwa śląskiego. - W trakcie meczu, jeden z widzów zniszczył dwa krzesełka na trybunach. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali sprawcę. Jak się okazało, był to 42-letni mieszkaniec Częstochowy. Policjanci przyjęli zawiadomienie od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji, ustalili, że wysokość poniesionych strat to około 280 złotych - informuje "Super Express" mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Zniszczył krzesełka podczas meczu Apator - Włókniarz. Błyskawiczny wyrok

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia dwóch krzesełek w trakcie trwania imprezy masowej i w trybie przyspieszonym, trafił w poniedziałek (26 czerwca 2023 r.) do Sądu Rejonowego w Toruniu.

- Przyznał się do popełnienia wykroczenia i dobrowolnie poddał się karze. Tego samego dnia usłyszał wyrok. Został ukarany grzywną w wysokości 2000 złotych, zakazem wstępu na mecze żużlowe obu drużyn, które rozgrywały niedzielny mecz, ma także zapłacić za spowodowane szkody oraz ponieść koszty sądowe - podsumowuje policjantka z Torunia.

