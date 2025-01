Miliarder nie chce luksusowego jachtu. Woli budować gigantyczny pomnik Matki Boskiej. Byliśmy na miejscu

Spis treści

55-metrowy pomnik Matki Boskiej w Konotopiu

Konotopie to niewielka wieś na trasie pomiędzy Toruniem, a Warszawą. Do tej pory znane było ze stojącej w kapliczce figurki Matki Boskiej Bolesnej, ale niedługo uwagę odwiedzających będzie przyciągał 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Niedaleko od kapliczki w Kikole stoi piękny pałac. Przy pałacu, na 10 hektarach mamy ogród w stylu angielskim. Został on zaprojektowany przez ogrodnika angielskiej królowej. Pałac i ogród są własnością Grażyny i Romana Karkosików. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami, związanymi z opisywanym tematem.

Kim jest Roman Karkosik?

Roman Karkosik ma dwie słabości. Pierwszą niewątpliwie jest żużel. To Karkosik, a raczej jego pieniądze, uratowały toruński klub. Drugą słabością miliardera są róże. Plotki głoszą, że biznesmen osobiście zajmuje się kwiatami w swoim ogrodzie.

Z małżeństwem Karkosików, dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał tylko raz. To było dobrych kilka lat temu. Wtedy to prokuratura oskarżała ich o manipulacje na giełdzie. Chodziło o to, że kupowali od siebie przez kilka dni akcje spółki Boryszew. Nikt na tym nie stracił. Roman Karkosik zapewniał wtedy naszego dziennikarza, że jest niewinny. Tłumaczył, że nie była to manipulacja, tylko dokonywał optymalizacji podatkowej. Chodziło o to, że w swoim portfelu inwestycyjnym miał akcje, które kupował po różnej cenie.

Roman Karkosik na rozprawę przed sądem podjechał Maybachem wartym dwa miliony złotych. Dziś Roman Karkosik ma 73 lata. Pochodzi z Czernikowa pod Toruniem. Karkosik uważa, że rozgłos szkodzi jego interesom, stąd w mediach występuje rzadko.

Koparki w Konotopiu. Trwa budowa gigantycznego pomnika

Teraz niedaleko pałacu Karkosika w Konotopiu pojawiły się koparki. O tym, co ma zostać tam zbudowane mówi cała Polska. Zgodnie z prawem, przed budową pojawiła się tablica informacyjna. Z niej dowiadujemy się, że to jest budowa miejsca widokowego z pomnikiem Matki Boskiej wraz z infrastrukturą. Inwestorami są Grażyna i Roman Karkosik.Na tablicy nie ma szczegółu, który sprawia, że o tej budowie mówi cała Polska. Pomnik ma mieć aż 56 metrów wysokości.

Ten pomnik ma być wotum wdzięczności małżeństwa Karkosików. Za co dokładnie Karkosikowie dziękują Matce Boskiej? Tego na razie nie wiadomo. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Internauci reagują przeróżnie. Niektórzy w inwestycji nie widzą niczego złego, bo w końcu idzie za prywatne pieniądze. Jeszcze inni twierdzą, że takie pieniądze powinny pójść na hospicjum lub dla potrzebujących.