Wojtuś płakał, podobnie jak inni uczestnicy pogrzebu Edyty. Przejmująca ceremonia odbyła się we Włocławku. Na grobie tragicznie zmarłej kobiety pojawiły się piękne, białe kwiaty. Nikt nie miał wątpliwości, że te najładniejsze są od ucznia pierwszej klasy. Jego mama zrobiłaby dla niego wszystko. Cieszyli się z każdej chwili, spędzonej razem. Wszystko posypało się jak domek z kart. W tę feralną sobotę (11 lutego 2023 r.) miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Policjanci próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego auto Edyty wjechało prosto pod wielkiego tira. - Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 28-letnia kierująca pojazdem osobowym fiat z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z pojazdem ciężarowym scania - czytamy w komunikacie KMP we Włocławku.

"Nie może być gorszej chwili, kiedy małe dziecko traci mamę". Poruszenie po tragicznej śmierci Edyty

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, sprawa wzbudza mnóstwo emocji. Nasi czytelnicy z różnych zakątków Polski przesyłają wyrazy współczucia, skierowane w kierunku bliskich pani Edyty. Nasza redakcja rzecz jasna przyłącza się do nich.

- Nie może być gorszej chwili, kiedy małe dziecko traci mamę w takich okolicznościach, tak nagle. Niech Bóg twoją dusze weźmie w ręce swoje. Spoczywaj i śnij o swoim synku - napisał poruszony pan Henryk.

- Wyrazy współczucia dla synka i całej rodziny. Spoczywaj w spokoju. Czuwaj nad Twoją zrozpaczoną rodziną i biednym synusiem, który stracił najukochańszą osobę w swoim życiu - przekazała pani Małgorzata. - Spoczywaj w spokoju - dodała pani Leokadia.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Czekamy na kolejne ustalenia policjantów. Do wszystkich kierowców apelujemy o ostrożną jazdę. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie.

