Lokalni politycy

Niesamowite liczby radnego. Od 14 lat chodzi na wszystkie głosowania i zebrania. „To dla mnie zaszczyt”

Od 14 lat chodzi na wszystkie sesje Rady Miasta Torunia, bierze udział we wszystkich głosowaniach, składa mnóstwo wniosków. Toruński radny Michał Rzymyszkiewicz to fenomen w skali kraju. - Powierzony mi mandat wykonuję ze 100% zaangażowaniem - mówi naszemu dziennikarzowi lokalny polityk. Co jeszcze ma do przekazania? Przeczytajcie poniżej.