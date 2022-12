- Twoja krew może uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Apeluję do wszystkich, którzy mogą to uczynić, by wzięli udział w naszej akcji - powiedział marszałek Piotr Całbecki. Jak już wspomnieliśmy wyżej, za oddanie krwi można zgarnąć choinkę od Lasów Państwowych. Kusząca propozycja, prawda? Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkuje za gmachem Urzędu Marszałkowskiego w czwartek (15 grudnia 2022 r.). Obsługa będzie czekać w godzinach 13-17. Jak informuje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim mamy około 35 tysięcy honorowych krwiodawców - to blisko 2 procent mieszkańców regionu.

Toruń. Kto może oddać krew i zgarnąć choinkę?

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu (również w dniu poprzedzającym oddanie krwi).

Oddawanie krwi jest bezpieczne - w tym celu używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulansie rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza i rejestracji oraz pobrania próbki krwi i badania lekarskiego. Sam pobór trwa około 5-10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml), a po nim następuje 15 minutowy odpoczynek, po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady i sok).

