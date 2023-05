Oko Kopernika - potężne, efektowne, choć zdaniem niektórych mieszkańców Torunia zbyt drogie. Jeżeli jednak skusicie się na przejażdżkę, to trzeba się spieszyć. To ostatnie godziny funkcjonowania diabelskiego młyna. - Żeby rozwiać wątpliwości. Umowę z właścicielem terenu mamy do czerwca. Żeby do czerwca zdemontować koło, oczyścić teren musimy rozpocząć pracę demontażowe wcześniej. Proszę pamiętać, że w tym roku ruszają prace związane z budową Cetrum Filmowego i nie możemy zostać na tym terenie dłużej - czytamy na stronie OkoKopernika na Facebooku.

Oko Kopernika znika z Torunia. Znamy daty i godziny

Oko Kopernika funkcjonuje tylko do 21 maja (niedziela). Ceny pozostają niezmienne - 40 złotych za bilet normalny i 25 zł za ulgowy. Czy warto skorzystać? Relację "Super Expressu" z Oka Kopernika znajdziecie tutaj.

Piątek 12.00 - 23.00

Sobota 11:00 - 23:00

Niedziela 11.00 - 22.00

"Gazeta Pomorska" podaje, że Oko Kopernika zostanie zdemontowane i przewiezione przez 25 ciężarówek do Szczecina. Zdaniem właścicieli głównym problemem, który wpłynął na małą popularność diabelskiego młyna była wyjątkowo chłodna wiosna. Niestety, Oko Kopernika nie może z nami zostać latem, kiedy do grodu Kopernika zjedzie więcej turystów. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami - oto Oko Kopernika w pięknej, nocnej scenerii.