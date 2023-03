Oko Kopernika zachwyca torunian, ale nie wszyscy są zadowoleni. "Z daleka spoko, ale..."

Oko Kopernika "testowaliśmy" w miniony piątek (17 marca 2023 r.). Krótki filmik z tej prezentacji został zamieszczony w naszych mediach społecznościowych, przekazujemy go również pod tekstem. Pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywne! Widok na Toruń robi bardzo pozytywne wrażenie, choć rzecz jasna widać również rozkopane centrum miasta, co jest sporym minusem. Naszym zdaniem jest to kapitalna atrakcja dla turystów, dodatek do zwiedzania starówki i propozycja dla całej rodziny. Jeśli chcecie wybrać się z pociechą, to trzeba się przygotować na wydatek przekraczający 100 zł (na miejscu są też smakołyki), ale według naszego redaktora warto.

Na profilu "Super Express Toruń" na Facebooku zadaliśmy czytelnikom konkretne pytanie - jakie ich zdaniem jest Oko Kopernika? Komentarzy jest mnóstwo, za co serdecznie dziękujemy. Co się rzuca w oczy? Dominują te pozytywne. - Zjawiskowe. Szkoda, że nie na stałe - pisze pan Eryk. - Pięknie wygląda nocą - dodała pani Elżbieta. - 10/10 to jedyna słuszna ocena, pięknie to wygląda i w bardzo dobrym miejscu - podkreślił pan Robert.

Nie brakuje rzecz jasna takich, którym obiekt się nie podoba. - Z daleka spoko, ale będąc obok to jak jarmark wiejski - napisał pan Michał. - Nie zrobiło na mnie wrażenia - dodała pani Judyta. Podstawowy zarzut to zbyt wysoka zdaniem czytelników cena wejściówek. Pod tekstem prezentujemy film i zdjęcia z okolic Oka Kopernika. Cały czas zachęcamy do komentowania!

