Pierwszy śnieg i dwucyfrowy mróz w Polsce. Wiemy, kiedy to się stanie. Konkretne daty

Prognoza długoterminowa na listopad 2024 dla Polski

W eksperymentalnej prognozie IMGW na listopad i grudzień widzieliśmy, że synoptycy spodziewają się dość ciepłej i wilgotnej końcówki roku. Nie oznacza to jednak, że w ostatnim miesiącu jesieni nie zobaczymy... zimowych akcentów! Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl regularnie analizuje specjalistyczne modele meteorologiczne. Pasjonat zauważył, że druga część listopada może być o wiele chłodniejsza od pierwszej. - Przymrozki w ostatnim miesiącu meteorologicznej jesieni mogą być częstsze niż w październiku. Możliwy jest mróz i to dwucyfrowy - zauważa Wójtowicz.

Na tym nie koniec. Choć w kalendarzach wciąż będziemy mieli jesień, to kolejna pora roku postanowi przywitać się z Polakami i pokazać, co potrafi. W ostatnich miesiącach odzwyczailiśmy się od śniegu. Biały puch pojawiał się jedynie w górach, ale niebawem powinno się to zmienić.

Pierwszy śnieg i całodobowy mróz. Padła data załamania pogody

Zdajemy sobie sprawę, że prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, ale eksperci są zgodni - w jedenastym miesiącu tego roku zima termiczna powinna dać znać o sobie. Przydadzą się ciepłe kurtki, czapki i szaliki.

Niewykluczone, że po 15 listopada 2024 r. przy przejściowej adwekcji z północy wystąpią pierwsze większe nadchodzącej jesieni na nizinach opady śniegu. Możliwy jest mróz. Zwłaszcza w obszarach przejaśnień i rozpogodzeń - podkreślił Arkadiusz Wójtowicz, współautor strony fanipogody.pl.

Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w serwisie pogodowym "Super Expressu" i w lokalnych oddziałach. Wiemy na pewno, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach Polacy zmierzą się z przymrozkami, ale pod koniec tygodnia na zachodzie wyraźnie się ociepli. Termometry w województwie lubuskim mogą pokazać do 19-20 stopni Celsjusza.