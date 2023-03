i Autor: KPP Rypin

Ręce opadają

Pijana matka przyjechała po dziecko do szkoły! 27-latka wydmuchała ponad 2 promile

To się nie mieści w głowie! Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miała 27-latka, która przyjechała do szkoły po swoje dziecko. Widząc cała sytuację inna kobieta zabrała jej kluczyli i wezwała policję. Zatrzymana za ten czyn odpowie przed sądem karnym, grozi jej do dwóch lat więzienia.