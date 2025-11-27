Piotr Sobocinski jr. mówi o głośnym filmie: "To była jazda bez trzymanki"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-27 12:35

Piotr Sobociński jr. został nagrodzony Złotą Żabą za film "Ministranci". Statuetkę odebrał rzecz jasna podczas finałowej gali 33. MFF EnergaCAMERIMAGE. Jeden z najlepszych polskich operatorów podzielił się z nami refleksjami, dotyczącymi pracy nad obrazem z 2025 roku. - To była jazda bez trzymanki - przyznał Sobociński jr.

Piotr Sobociński jr. o "Ministrantach" i podejściu do filmów
  • Piotr Sobociński jr. nie mógł być na całym festiwalu EnergaCAMERIMAGE, ale ostatniego dnia tryskał humorem. Czołowy polski operator filmowy otrzymał Złotą Żabę za film "Ministranci". 
  • - To była jazda bez trzymanki. Aktorzy byli wspaniali, takich życzę sobie już zawsze - powiedział nam Sobociński jr.
  • Obecnie nagrodzony w Toruniu operator pracuje nad "Lalką", na premierę czeka też "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego ze zdjęciami Sobocińskiego juniora.

Piotr Sobociński jr. o pracy z debiutantami i EnergaCAMERIMAGE

To była przyjemna sobota dla operatora, kojarzonego m.in. z filmów "Bogowie", czy "Kos". W Toruniu odebrał nagrodę za ciepło przyjętych przez krytyków "Ministrantów". - Przykro mi, że nie mogłem być na festiwalu. Dziękuję ekipie, że mnie przywiozła na ten miły akcent. Dziękuję jury, Piotrowi Domalewskiemu, mam nadzieję, że to nie ostatni nasz film - mówił ze sceny Sobociński jr.

Gdy odbierał nagrodę, na scenie towarzyszyły mu córeczki. Ten widok musiał wzruszyć każdego, kto był w CKK Jordanki lub śledził relacje z wydarzenia. Po gali zamknięcia EnergaCAMERIMAGE, czołowy polski operator filmowy znalazł czas na rozmowę z "Super Expressem". Wspominał, że obecnie jest zajętym człowiekiem. To właśnie on jest odpowiedzialny za "Lalkę", którą zobaczymy w 2026 roku. Praca nad obrazem Macieja Kawalskiego spowodowała, że Sobociński junior przyjechał do Torunia dopiero w weekend. Z kolei o "Ministrantach" opowiadał z uśmiechem na ustach.

- Ten film to była trochę jazda bez trzymanki, ale ja lubię rollercoastery. Do każdego z tych chłopców trzeba było podchodzić inaczej kiedy byli solo, a inaczej kiedy pracowali w grupie. Myślę, że to było najtrudniejsze, aby utrzymać jakieś namiastki skupienia, żeby wprowadzić jakiś nastrój sceny. Debiutanci byli cudowni, takich aktorów życzyłbym sobie do końca życia - podkreślił Sobociński junior.

Uniwersalny operator

Nie ma co ukrywać - Piotr Sobociński junior nie boi się pracy przy różnych gatunkach filmowych. Wspominani "Ministranci" (triumfator Złotych Lwów w Gdyni) to komediodramat, do tego dochodzą bardzo mocne filmy Wojciecha Smarzowskiego, "Lalka", "Kos", czy "Bogowie". Określenie "uniwersalny" zdaje się najlepiej określać naszego rozmówcę. - Każdy swój film traktuję tak, jakby był moim pierwszym. Próbuję znaleźć nowy sposób. Tego się trzymam. Instynkt, intuicja na razie mnie nie zawiodły - zapewnił nas wielokrotnie nagradzany operator.

Gala zamknięcia 33. MFF EnergaCAMERIMAGE w CKK Jordanki w Toruniu
29 zdjęć

Polecany artykuł:

Doda zaskoczyła wszystkich! Nagle weszła na scenę ze złotą łopatą
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CAMERIMAGE
MINISTRANCI