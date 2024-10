Podpalił dom w Starym Toruniu. W środku byli ludzie! 21-latek na tym nie poprzestał

Ojciec Rydzyk to ma szczęście! Zakonnik dostał 220 mln, a ekipa Camerimage ma problem

taki to pożyje!

Pierwszy śnieg i dwucyfrowy mróz w Polsce. Wiemy, kiedy to się stanie. Konkretne daty

Spis treści

Pożar w Starym Toruniu

- W nocy 12 października policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru domu w typie „bliźniak” na terenie Starego Torunia oraz ustalili, że ktoś podjął próbę włamań do podpalonego budynku i kilku okolicznych posesji - poinformowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej komendy. Sprawa była bardzo poważna. Policjanci przesłuchali świadków i dokładnie sprawdzili nagrania z monitoringu. Podczas minionego weekendu nastąpił przełom w sprawie.

Dzień po pożarze do jednostki policji zgłosił się 21-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Zławieś Wielka, który najprawdopodobniej stał za tymi przestępstwami. Świadczyły o tym także zabezpieczone przez śledczych dowody w sprawie - poinformowała naszą redakcję asp. Dominika Bocian.

21-latek aresztowany za przestępstwa w Starym Toruniu

Sprawca został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Pierwszy dotyczył podpalenia domu w Starym Toruniu, co zagroziło życiu i zdrowiu przebywającym wewnątrz osobom i spowodowało ogromne zniszczenia. Kolejne, usiłowania włamania do tego budynku i innych okolicznych posesji. Zarówno policja jak i prokuratura wnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztu.

- 15 października sąd, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dowodami w sprawie przychylił się i podejrzany najbliższe dwa miesiące spędzi za kratami. 21-latkowi grozi jednak o wiele dłuższy pobyt w więzieniu. Za popełnione przestępstwa może usłyszeć wyrok nawet 10 lat pozbawienia wolności, o wysokości kary zadecyduje sąd - podsumowała oficer prasowa KMP w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Dalej