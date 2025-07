Paskudna pogoda opanowała Polskę. IMGW analizuje środek tygodnia. Jednoznaczna prognoza

Pogoda na noc z wtorku na środę: 22/23 lipca 2025

Wielu Polaków regularnie sprawdza prognozy IMGW w poszukiwaniu pogodowego przełomu. Tymczasem ten wyraźnie nie chce nadejść. Z analizy, dotyczącej najbliższych godzin jasno wynika, że w nocy zmierzymy się z przelotnymi opadami deszczu. Początkowo, na północnym wschodzie możliwe burze z opadami do 15 mm. W czasie burz wiatr może być porywisty, a wysoko w Karpatach powieje z prędkością do 60 km/h. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 11 stopni w kotlinach górskich, do 17 na zachodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał szczegóły na mapie:

Prognoza IMGW na środę, 23 lipca. Burze nie odpuszczą

W środku tygodnia pogoda nie będzie zachęcała do długich spacerów. W środę, na południu i południowym wschodzie zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.

- Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wybrzeżu, około 25°C w centrum do 27 na południu. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, zachodni - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 23 lipca.

Najcieplej powinno być w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Katowic. Z kolei burze mogą zaatakować mieszkańców województw:

podlaskiego

kujawsko-pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

Przełomu nie widać również w prognozach na końcówkę tygodnia. Na południowym wschodzie możemy "dobić" do 30 stopni, ale burze i deszcze będą dokuczać nam każdego dnia. Z kolei na poniedziałek (28 lipca) IMGW zapowiada... ochłodzenie. W kolejnych materiałach "Super Expressu" przeanalizujemy prognozy na początek sierpnia.

