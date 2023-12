Pogoda na Wigilię i święta Bożego Narodzenia w Toruniu. Ekspert mówi o "bardzo trudnych prognozach"

Pogoda na końcówkę grudnia cechuje się ogromną dynamiką. To dlatego meteorolodzy mają twardy orzech do zgryzienia. Do Wigilii zostały zaledwie 4 dni, a warunki atmosferyczne, które zastaniemy w weekend wciąż są zagadką. - Jest bardzo dynamicznie, nawet jak na nasz kraj. Powinniśmy być do tego przyzwyczajeni - niże, fronty, wiatry, ale w drugiej połowie grudnia wszystko się szybko zmienia - mówi naszemu dziennikarzowi Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl. Toruński klimatolog ostrzega również przed trudnymi warunkami, które z dużą dozą prawdopodobieństwa zaatakują w okresie świątecznym.

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie w Toruniu. Deszcze ze śniegiem i silny wiatr niemal pewne

Według Rafała Maszewskiego, pogoda na okres świąteczny zależy przede wszystkim od tego, jak będzie wyglądać wędrówka niżu, który obecnie kształtuje warunki w Europie i zrobi swoje w Polsce.

- Prognoza jest bardzo trudna, a pogoda niestabilna. Wiele wskazuje na święta z niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi. Musimy starać się zachować pogodę ducha. W centrum, na północy i na północnym wschodzie możliwe są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Momentami krajobraz może się delikatnie zabielić. W ciągu dnia śnieg będzie topniał ze względu na plusowe temperatury, na drogach zrobi się ślisko, zwłaszcza w godzinach porannych. Trzeba uważać - wskazuje w rozmowie z "Super Expressem" Rafał Maszewski.

W Wigilię i Boże Narodzenie możemy również odczuć dość silny wiatr, który obniży temperatury odczuwalne. 25 i 26 grudnia cieplejsze powietrze wpłynie pozytywnie na temperatury - na termometrach zobaczymy nawet 5-6 stopni Celsjusza. Jesień będzie w ciągu dnia wygrywała z zimą.