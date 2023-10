Policyjny pościg za pijaną jak bela kobietą. Alkomat pokazał miażdżące liczby

To kolejny odcinek serialu o walce policji z pijanymi kierowcami. Tym razem funkcjonariuszy poinformował świadek. Stróże prawa z Aleksandrowa Kujawskiego odebrali takie zgłoszenie w poniedziałek (9 października) ok. godziny 10:30. Styl jazdy kierującej lexusem mówił wszystko. - Policjanci szybko namierzyli wskazany pojazd. Jeden z mundurowych dał kierującej wyraźny sygnał do zatrzymania się. Ta jednak przyśpieszyła i zaczęła uciekać w kierunku swojego miejsca zamieszkania. Pościg zakończył się po chwili - informuje st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Ciechocinek: Kompletnie pijana kobieta zatrzymana

Za kierownicą osobowego lexusa siedziała 51-letnia kobieta. Mundurowi wyczuli od niej wyraźną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości pokazało, że ma ona w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Delikwentka natychmiast straciła prawo jazdy. Teraz kobieta odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

- Grozi jej kara nawet do 5 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla innych uczestników ruchu. Dlatego gdy widzimy nietrzeźwego kierowcę, reagujmy zanim dojdzie do tragedii. Jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie - podsumowuje oficer prasowa aleksandrowskiej komendy.

