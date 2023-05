Serce pęka na pół

Przejmujący pogrzeb Damiana, którego w Toruniu zabił pijany kierowca. Słowa matki wyciskają ostatnie łzy

Mariusz Korzus | km 9:09

Wszyscy ci, którzy znali Damiana i poszli do kościoła, a potem szli z jego rodzina na cmentarzu, nawet nie wiedzą jakie to było ważne dla bliskich mężczyzny. Mama Damiana po pogrzebie podziękowała wszystkim tym, którzy dzielili z nią smutek i żal. Grób 20-latka przykryło tysiące kwiatów. Przed nim zapalono dziesiątki zniczy. Młody człowiek nie żyje, bo w Toruniu potrącił go pijany kierowca.