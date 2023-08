Pościg rodem kina akcji pod Toruniem! 24-latek z mercedesa zwariował

To nie był plan filmu "Szybcy i wściekli", ani też podobnego obrazu. 24-letni kierowca mercedesa uciekał przed policjantami z toruńskiej drogówki. Najpierw zdecydowanie prędkość (przy ograniczeniu do 50 km/h jechał ponad 90), a później robił wszystko, aby uniknąć kontroli. - Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli pościg, dając kolejno sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak pirat drogowy kontynuował swoją brawurową jazdę - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu. Przełom nastąpił dość szybko. Równie szybko wyszły na jaw powody ucieczki zdesperowanego kierowcy.

Policyjny pościg pod Toruniem. 24-latek jechał po narkotykach

- Po kilku kilometrach, stróże prawa zatrzymali uciekającą osobówkę. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 24-letni mieszkaniec Czernikowa. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli w jego portfelu biały proszek. Mężczyzna trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnego aresztu. Wykonany przez funkcjonariuszy narkotest wykazał obecność amfetaminy w ślinie 24-latka. By rozwiać wszelkie wątpliwości, od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie - przekazuje st. sierż. Pypczyński.

Dodatkowo okazało się, że na 24-latku ciąży sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podejrzana substancja trafiła do laboratorium celem jej zbadania. Młody mieszkaniec Czernikowa stracił prawo jazdy i odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za niestosowanie się do zakazu sądowego.

- Jeżeli badanie krwi potwierdzi obecność narkotyków w jego organizmie, a ekspertyza kryminalistyczna wykaże, że znaleziony proszek to amfetamina, wówczas 24-latek odpowie także za prowadzenie pojazdu pod wpływem działania środka odurzającego i posiadanie zakazanych substancji - podsumowuje policjant z Torunia.

