Pracownice banku z Torunia uratowały seniorkę! Zaatakowali ją bezwzględni przestępcy

Pełniąca obowiązki oficera prasowego KMP w Toruniu poinformowała naszą redakcję, że niepokojące zdarzenie miało miejsce 17 stycznia. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a wszystko dzięki czujności pracownic banku. Jak to się zaczęło? Tego dnia, do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. Polecił jej wypłatę z konta pieniędzy, gdyż jak twierdził, ktoś chce je przejąć.

- Mężczyzna poinformował, że po gotówkę zgłosi się funkcjonariusz, który zabezpieczy przekazaną mu sumę pieniędzy. Oszust doprowadził do takiej sytuacji, że seniorka, utrzymując połączenie telefoniczne ze sprawcą przyszła do banku, by wypłacić swoje oszczędności z zamiarem przekazania ich fikcyjnemu policjantowi - przekazuje mł. asp. Bocian.

Toruń: Seniorka uratowana przez pracownice banku

Młodsza aspirant Bocian podkreśla, że na miejscu torunianka miała szczęście trafić do pracownicy, która wykazała się czujnością i zainteresowaniem, dlaczego kobieta chce nagle podjąć dużą kwotę gotówki. Obserwując nietypowe zachowanie klientki banku, podjęła decyzję, by o swoich wątpliwościach powiadomić dyrektorkę placówki. Ta następnie powiadomiła policję. Dzięki interwencji obu pań, kobieta nie poniosła żadnych strat. Dochodzenie w sprawie usiłowania oszustwa prowadzi obecnie komisariat na toruńskim Rubinkowie.

- Pragnąc wyrazić szczególne uznanie za godną podziwu obywatelską postawę Pań, które ocaliły oszczędności seniorki z Torunia i zapobiegły oszustwu nadkom. Mariusz Gaik p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, 15 lutego, w towarzystwie swoich Zastępców i Komendanta rubinkowskiego komisariatu, złożył na ich ręce listy gratulacyjne wraz z drobnym upominkiem. Szef toruńskich policjantów podkreślił, że chęci do niesienia pomocy innym oraz instytucjom dbającym o bezpieczeństwo publiczne stanowią wzór godny do naśladowania dla wszystkich obywateli - informuje nas mł. asp. Bocian.

Oszustwa "na policjanta". KMP w Toruniu ostrzega

Biuro prasowe KMP w Toruniu przekazuje cenne rady kolegów z policji. Pamiętajmy o tym, że:

policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,

policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,

jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję, konsultujmy z rodziną. Pamiętajmy, aby weryfikując tożsamość osoby, która do nas dzwoni połączyć się z numerem alarmowym po uprzednim rozłączeniu rozmowy z oszustem!

pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,

nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu, zwłaszcza gdy nie jesteśmy pewni jego tożsamości i komu nie ufamy.

- Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu bądź dzwonią, podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych rzeczy wartościowych, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy oszukani. Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy zgłaszajmy na policję - podsumowuje mł. asp. Bocian.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

