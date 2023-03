Robili to na ulicach Torunia. Wszystko się nagrało! Ten film obnaża ich grzechy

To nie był spokojny początek tygodnia dla radziejowskich policjantów. Mimo wielu apeli, młodzi ludzie wciąż robią takie rzeczy. W poniedziałek (13 marca 2023 r.), ok. godziny 20:00 było już ciemno. 19-latek brawurowo pokonywał teren miejscowości Dobre-Wieś. - Mieszkaniec powiatu radziejowskiego, jechał sam oplem astra. Na skutek niedostosowania prędkości, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, kompletnie rozbijając auto - wyjaśnia asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów. Jak się okazało, okoliczności tego przerażającego wypadku kompletnie pogrążają młodego człowieka.

Straszny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. 19-latek był kompletnie pijany

W tym przypadku nie mogło się obejść bez kontroli trzeźwości rannego sprawcy. Okazało się, że nastolatek miał prawie 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do szpitala na badania i obserwację. Już stracił prawo jazdy, które zdobył zaledwie pół roku wcześniej.

- Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania i wysoka grzywna - podsumowuje asp. szt. Krasucki. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z tego przerażająco wyglądającego wypadku. Apelujemy jednocześnie do wszystkich kierowców - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

