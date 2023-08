Przestępcy zaatakowali "pod legendą" w Toruniu. Ofiary straciły ogromne pieniądze

Klub z Torunia apeluje do kibiców. "Desperacko potrzebujemy pieniędzy"

Mimo wielu artykułów w mediach, apeli policyjnych i kampanii uświadamiających seniorów o zagrożeniu, oszuści wciąż pozostają skuteczni. Przestępcy skutecznie omamili 85-letnią toruniankę. We wtorek (01.08.2023) około godziny 10:00 na numer stacjonarny poszkodowanej zadzwonił mężczyzna, podający się za lekarza. - Poinformował kobietę, że jej córka jest w stanie krytycznym w związku z zakażeniem koronawirusem i konieczna jest pilna terapia ratująca życie, która kosztuje znaczną sumę pieniędzy - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

- Przestępca wypytał seniorkę o jej oszczędności i polecił przekazać je osobie, która się po nie zgłosi. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i postąpiła według instrukcji oszusta, przekazując ponad 15 tysięcy złotych „pielęgniarce”, która zapukała do drzwi jej mieszkania - dodaje policjant z biura prasowego toruńskiej komendy.

Toruń: Stracił ponad 100 tysięcy złotych. Oszust zaatakował "na policjanta"

Niestety, dokładnie tego samego dnia doszło do podobnego zdarzenia. Krótko po godzinie 16:00 dyżurny toruńskiej Policji otrzymał informacje o wyłudzeniu pieniędzy od 76-letniego mieszkańca Torunia. Do seniora zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust poinformował, że chce uchronić go przed napadem na jego mieszkanie, zaplanowanym przez grupę przestępców. Nakazał wypłacić wszystkie pieniądze z konta i spakować razem z tymi, które posiada w domu.

- Mężczyzna zrobił tak, jak polecił mu rozmówca i zgodnie z jego wskazówkami oszczędności przekazał fałszywemu policjantowi. W ten sposób 76-latek stracił 115 tysięcy złotych. Obecnie postępowania w tych sprawach, prowadzą toruńscy funkcjonariusze - informuje nas st. sierż. Pypczyński.

Policjanci apelują do seniorów i nie tylko. Oto podstawowe rady

Funkcjonariusz z biura prasowego KMP w Toruniu zebrał najważniejsze kwestie, związane z oszustwami, których ofiarami najczęściej padają seniorzy. Warto ich uświadamiać o zagrożeniu i przekazać im podstawowe rady policjantów. Oto one:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach!

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!

Zanim udzielisz jakiejkolwiek informacji czy pomocy finansowej, upewnij się z kim rozmawiasz!

W sytuacjach budzących wątpliwość i uzasadniających podejrzenie oszustwa natychmiast poinformuj o tym policję.

