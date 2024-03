Sprawa niesamowitych odkryć w centrum Torunia wzbudza ogromne emocje. Pasjonaci historii i toruńscy przewodnicy mówią zgodnie - nie możemy dopuścić do zniszczenia zabytków. Pod specjalną petycją w ciągu 24 godzin, od soboty od godz. 19:30 do niedzieli do godz. 19:30 podpisało się ok. 30 toruńskich przewodników, osób, które oprowadzają torunian i turystów po grodzieKopernika, wśród nich swoje podpisy złożyli m.in. Arkadiusz Skonieczny, Karolina Rucińska, Katarzyna Kluczwajd, Krzysztof Przegiętka, Maciej Stawiski, Marcin Orłowski, Marek Bramorski, Mateusz Katolicki, Paulina Pawlewicz, Paweł Ławański, Piotr Kożurno, Sławomir Gradowski, Zbigniew Kryszk. Dalszy ciąg materiału, w tym treść rzeczonej petycji znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Toruń: Przewodnicy przekazali petycję prezydentowi Zaleskiemu i władzom województwa

- Zwracamy się do Wszystkich Szanownych Decydentów o podjęcie odpowiednich decyzji i uszanowanie odkryć archeologicznych związanych z zespołem św. Ducha z XIII/XIV wieku. Zespołu św. Ducha, który składał się z kościoła, klasztoru, szpitala i cmentarza, którego początki sięgają początków miasta Torunia i który trwał, oddziaływał na życie miasta przez 400 lat, aż do połowy XVII wieku - czytamy w petycji.

Przewodnicy chcą, aby ten teren został udostępniony mieszkańcom Torunia i turystom z całej Polski i świata. Deklarują, że chętnie opowiedzą o początkach grodu Kopernika i zadbają o edukację historyczną. - Mamy potencjał porównywalny z tym, co oferuje gościom Kraków - powiedział naszemu dziennikarzowi Marcin Orłowski, pasjonat historii, fotoreporter i znany toruński przewodnik.

Koleżanki i koledzy naszego rozmówcy apelują o przeprowadzenie ważnych prac i badań archeologicznych. Przekonują jednocześnie, że nie wolno dopuścić do zniszczenia bezcennych zabytków.

- Zwracamy się z apelem o natychmiastowe wstrzymanie prac, przy bramie św. Ducha, nad budową kolektora ściekowego, który ma powstać w miejscu odkryć archeologicznych - palisady i murów klasztornych, licznych pochówków (cmentarza), brukowanej drogi - sprzed kilkuset lat. Kolektor ww. winien powstać w innym miejscu - przekonują autorzy petycji.

Petycja (której treść możecie zobaczyć w tym miejscu) została przekazana do wiadomości:

Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Radnych Miasta Torunia oraz Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza

Generalnej Konserwator Zabytków Bożeny Żelazowskiej

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawińskiego

Miejskiego Konserwatora Zabytków Emmanuela Okonia

Toruń: Eksperci o kompleksie św. Ducha w centrum miasta

- Pochówków na odkrywanym cmentarzu w kompleksie Ducha Świętego w Toruniu mogą być setki - powiedział PAP prof. Wojciech Chudziak, kierownik Instytutu Archeologii UMK. Zdaniem antropologa prof. Tomasza Kozłowskiego odkryte już szczątki mogą pochodzić z najstarszej części nekropolii.

13 marca PAP podała, że archeolodzy z UMK odkryli pochówki w XIII-wiecznym kompleksie Ducha Św. przy Bramie Klasztornej w Toruniu. To jeden z najstarszych toruńskich cmentarzy. Eksperci nie mają wątpliwości, że o ten teren trzeba zadbać w sposób szczególny, aby uszanować pamięć i jednocześnie nie zniszczyć potencjału, jaki za sobą niesie.

Antropolog z UMK prof. Tomasz Kozłowski powiedział PAP, że już odsłonięto dwa pochówki. - Jeden należy do dorosłego mężczyzny, drugi do dziecka. Wszystkie kości znajdują się w układzie anatomicznym. Można mieć praktycznie stuprocentową pewność, że jest to być może granica cmentarza, który był przynależny kompleksowi Ducha Św. Niewykluczone, że tej części najstarszej - ze względu na występowanie drewnianej palisady, która mogła być pierwotnym, wczesnym ogrodzeniem terenu. Te pochówki znajdują się od strony wewnętrznej - powiedział prof. Kozłowski.

W południowej części wykopu znaleziono już kolejne szczątki, które ułożone są warstwowo. W tym momencie jeszcze ich nie wydobywano. Prof. Kozłowski podkreślił, że otoczenie kościołów w tym okresie pełniło funkcje funeralne i jest to klasyczne, tradycyjne, powszechne dla takich średniowiecznych miejsc.

- Tutaj dochodziło do pewnej konkurencji pomiędzy przestrzenią, którą rezerwowali sobie żywi, z przestrzenią przeznaczoną dla zmarłych mieszkańców. Należy się tu spodziewać pochówków w układach wielowarstwowych - podkreślił prof. Kozłowski, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W miniony piątek PAP pytała konserwatora Gawińskiego o tę sprawę, ale ten twierdził, że na ten moment nie ma przekazanej przez prof. Chudziaka wiedzy o odnalezieniu cmentarza. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia Sławomir Wiśniewski utrzymywał nawet stojąc nad samymi pochówkami, że nie odkryto tam cmentarza, a szczątki ludzkie. Dopiero informowany ściślej przez naukowców przyznał, że "może to jednak i cmentarz".

Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Zachęcamy do dyskusji na naszym profilu na Facebooku. Czy waszym zdaniem przewodnicy i archeolodzy mają rację? Przypomnijmy - inwestycja drogowa ma zostać zakończona jeszcze w kwietniu 2024 roku.