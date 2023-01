Radny sejmiku stracił dobrą fuchę. Adam Banaszak pożegnał się z posadą wiceprezesa państwowej spółki

Adam Banaszak pożegnał się z posadą wiceprezesa państwowej spółki

Ciepłownia w Toruniu kiedyś należała do miasta. Potem została kupiona przez francuski koncern energetyczna. Jak do władzy doszedł PiS, to odkupił toruńską ciepłownię. Dlatego Adam Banaszak mógł zostać z rozdania politycznego wiceprezesem spółki. Banaszak obecnie jest radnym wojewódzkim. Wcześniej zasiadał w Radzie Miasta Torunia. Należy do partii Porozumienie, założonej przez Jarosława Gowina.

Teraz 23 grudnia został odwołany z funkcji wiceprezesa PGE Toruń. Nasz dziennikarz zapytał się radnego, co takiego się stało. - Selawi - odpowiedział radny. Nie wiemy, czy Banaszak zna doskonale język włoski, czy to tylko jedno słowo, które znaczy: Takie jest życie czy po prostu nie wiedział, co powiedzieć po polsku.

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", Banaszak stracił dobrze płatną fuchę, ponieważ w nowym rozdaniu to stanowisko przypada osobie wskazanej przez partię Republikanie. W Toruniu plotkuje się, że Adam Banaszak nie musi martwić się o nowe miejsce pracy, gdyż ma chody u wojewody.

