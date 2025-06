Rewolucja w najważniejszej hali w Toruniu. Władze podały szczegóły

Arena Toruń zmieniła nazwę

Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu coraz bliżej. Najlepsi lekkoatleci globu przyjadą do grodu Kopernika w marcu 2026 roku. Obecnie trwa remont hali, znajdującej się przy ul. Bema. To ona będzie głównym gospodarzem zawodów. Torunianie, którzy przyzwyczaili się do nazwy Arena Toruń będą musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

- Nazwa została zmieniona na czas mistrzostw i jeszcze co najmniej dwa lata. Teraz mamy Kujawsko-Pomorską Arenę Toruń. Czujemy się współgospodarzami tego miejsca. Będziemy promować cały region i głównego organizatora mistrzostw. To samorząd województwa podjął się trudu i wysiłku, zorganizowania niełatwego przedsięwzięcia - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Modernizacja najważniejszej hali w Toruniu. Co się zmieni?

Prezydent Paweł Gulewski podpisał ważną umowę z marszałkiem Całbeckim. Gospodarz miasta zdradził również szczegóły inwestycji modernizacyjnej, związanej z halą widowiskowo-sportową. - Bieżnia była już na ostatnich nogach. Poza tym modernizujemy instalacje teleinformatyczne, sanitarne. Wymieniamy części połaci dachu. W sumie mówimy o kwocie ponad 20 milionów złotych - wyliczył Gulewski w rozmowie z naszą dziennikarką.

Województwo do remontu hali dołożyło niespełna 6 milionów złotych. W ramach przygotowań do HMŚ 2026 zostanie wykonany zostanie również remont korytarzy i zaplecza szatniowego, modernizacja wodno-kanalizacyjna, wymiana oświetlenia awaryjnego na led, oraz nowe oznakowanie hali, drogi dojazdowe do hali oraz wymiana ekranów LED.

We wtorek Prezydent Torunia Paweł Gulewski wspomniał także o planach budowy nowej hali sportowej, która powstanie w okolicach Tor-Toru i będzie to obiekt mieszczący 3 tys. osób.

11 lat efektownej hali w Toruniu

Przy tej okazji UMT przypomina historię modernizowanej obecnie hali. Arena Toruń została oficjalnie otwarta 10 sierpnia 2014 roku. Widownia, w zależności od charakteru organizowanych imprez, może mieć różną pojemność: od 5195 miejsc na trybunach stałych w podstawowej funkcji hali do około 5705 miejsc - po zastosowaniu trybun rozsuwanych - nie wliczając w to stanowisk komentatorskich i miejsc dla VIP-ów. Imprezy o charakterze widowiskowym mogą pomieścić dodatkową liczbę ponad 2000 osób, dzięki rozstawieniu krzeseł na płycie areny sportowej lub wydzieleniu sektorów z miejscami stojącymi w ilości 2800 szt. (wiąże się to z koniecznością schowania trybun rozsuwanych).

Kompleks zaprojektowany został bez barier architektonicznych, co pozwala na organizowanie w nim imprez i zawodów sportowych także dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień hala jest miejscem treningów lokalnych drużyn sportowych i sportowców lekkoatletycznych. Stałymi rezydentami są: seniorzy sekcji koszykarskiej, Twarde Pierniki S.A., juniorki i seniorki koszykówki żeńskiej MMKS Katarzynki, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, Klub Karate Kumade, Klub Wysokogórski, Pomorzanin Toruń - sekcja hokeja na trawie.

W hali odbywają się wydarzenia cykliczne o zasięgu międzynarodowym i krajowym, m.in. Copernicus Cup w ramach prestiżowego cyklu „World Indoor Tour”, Halowe Mistrzostwa Świata i Europy Masters, Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w 2021 r., Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w Szermierce w 2019 r.; Mistrzostwa Europy Seniorów w Szermierce w 2016 r., Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce czy Miting pamięci Ireny Szewińskiej i Memoriał prof. Łęgowskiego. Arena Toruń to również wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty transmitowane w telewizji czy wydarzenia targowe.

Obiekt rocznie odwiedza ok. 150. tys. osób co w okresie 11 lat działalności przekłada się na obecność 1,5 mln publiczności podczas ok. 60 wydarzeń sportowych i widowiskowych w roku.