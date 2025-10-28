6 osób zginęło, w tym 3 pieszych. To czarny punkt na mapie regionu

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 23 października, ok. godziny 17:35 w Rogówku pod Toruniem. Wywołał kolejne dyskusje o bezpieczeństwie w tym rejonie. Mieszkańcy i lokalne władze domagają się przejścia dla pieszych, ale na razie bezskutecznie.

Redakcja "Super Expressu" zwróciła się do przedstawicielki KMP w Toruniu o statystyki, dotyczące wypadków w Rogówku, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Liczby mówią wszystko!

Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecyduje się na zmiany w powiecie toruńskim?

Tragiczny wypadek na DK15 w Rogówku

To nie było spokojne popołudnie w Kujawsko-Pomorskiem. Pieszy zginął 23 października. Ustalenia policyjne wskazują, że 21-letnia kierująca Audi nie popełniła błędu, a mężczyzna przechodził poza miejscem dozwolonym. Pozostaje pytanie - gdzie miał szukać przejścia dla pieszych? Współpracownik "Super Expressu" sprawdził - najbliższe takie przejście jest kilka kilometrów dalej. O zmiany apelował do GDKiA m.in. wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz. Wskazywał, że mieszkańcy od dawien dawna o nie proszą i jak najbardziej popiera te apele. Lokalna społeczność pojawiła się na miejscu tragedii w minioną niedzielę (26 października). Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone, możliwy będzie protest i zablokowanie DK15 w Kujawsko-Pomorskiem.

Policja ujawnia liczby. To już 6 ofiar śmiertelnych

Podczas niedzielnego spotkania uczestnicy wskazywali, że na przestrzeni 15 lat, w wyżej wskazanej okolicy odnotowano aż 11 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Policjantka z KMP w Toruniu przekazała nam liczby z ostatnich 6 lat. Już te statystyki powinny być przyczynkiem do gorącej dyskusji. - Od 1.01.2019 do dziś, w Rogówku, policjanci odnotowali 9 wypadków drogowych, w których zginęło łącznie 6 osób, w tym 3 pieszych. 6 osób zostało rannych - powiedziała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

24 października wójt Nicewicz skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kolejne pismo w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez DK15 w Rogówku. Zaznaczył w nim tryb pilny. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. W galerii ze zdjęciami Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu" prezentujemy miejsce, o którym mowa w artykule.