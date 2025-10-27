Po uderzeniu pieszy leciał kilkanaście metrów. Nie przeżył. Najbliższe przejście jest kilka kilometrów dalej

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 23 października, ok. godziny 17:35 w Rogówku pod Toruniem. 57-letni mężczyzna przechodził tamtędy poza miejscem wyznaczonym. Niestety, na drodze rozegrał się koszmar.

Mieszkańcy od dawien dawna żądają zmian w tym miejscu. Po obu stronach tej drogi są przystanki autobusowe, więc lokalna społeczność wskazuje na potrzebę przygotowania przejścia dla pieszych!

Sprawę szeroko opisujemy w poniższym materiale.

Wypadek na DK nr 15 w Rogówku. Pieszy nie żyje

Dramat rozegrał się w momencie, gdy za oknami było już ciemno. Widoczność była ograniczona. W te feralne popołudnie doszło do tragedii w Rogówku. Szczegóły przekazał nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. - Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca samochodem osobowym marki Audi, 21-letnia kobieta, jadąc w kierunku Torunia, potrąciła mężczyznę, który przekraczał jezdnię poza przejściem dla pieszych. Mimo udzielonej na miejscu pomocy medycznej, 57-letni pieszy zmarł. 21-letnia kierująca autem została przebadana przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa - wskazał funkcjonariusz.

Jak ustalił współpracownik "Super Expressu" - po uderzeniu, mężczyzna odleciał na kilkanaście metrów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miał słuchawki na uszach. Warto wiedzieć, że na odcinku kilku kilometrów od tego miejsca, na przestrzeni 15 lat odnotowano aż 11 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. W minioną niedzielę (26 października) lokalna społeczność zebrała się przy miejscu tragedii. Miejscowi od dawien dawna domagają się przejścia dla pieszych, ponieważ po obu stronach drogi są przystanki autobusowe i takie przejście na pewno by pomogło. Nasz dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, iż najbliższe przejście jest... kilka kilometrów dalej! - Bareja by lepiej tego nie wymyślił - mówi z niedowierzaniem jeden z mieszkańców.

Władze gminy apelują! "W trybie pilnym"

Na tragedię reagują władze Gminy Lubicz. - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 15 w Sołectwo Rogówko. Łączymy się w myślach z bliskimi zmarłego. 24 października wójt Marek Nicewicz skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kolejne pismo w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez DK15 w Rogówku - w trybie pilnym - przekazali przedstawiciele lokalnych władz w mediach społecznościowych.

W wyżej wspominanym piśmie, wójt Nicewicz wspomina, że w 2023 roku otrzymał odmowę od GDKiA. Podkreślił również, że popiera postulaty mieszkańców. Lokalna społeczność ostrzega, że w przypadku kolejnej odmowy, zablokuje DK nr 15 i będzie protestować na miejscu wypadku. Mieszkańcy sugerują też, że takie przejście dla pieszych mogliby namalować samodzielnie. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie", a rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Tymczasem policja po raz kolejny apeluje o ostrożność.

- Funkcjonariusze przypominają, że jesienią warunki na drogach stają się bardziej wymagające. Częste opady deszczu, mokra nawierzchnia, mgły oraz szybciej zapadający zmrok znacznie ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, zachęcamy, by nosić je także na terenie zabudowanym. Nawet niewielki odblask może uratować życie - podkreśla st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Materiał we współpracy z fotoreporterem "Super Expressu", Piotrem Lampkowskim!