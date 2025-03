i Autor: SHUTTERSTOCK(2) Zdj. ilustracyjne.

Będzie przełom?

Rolnicy zmagają się z tym problemem od dawna. Dobre wieści od ekspertów. Kwiecień może przynieść zmiany

Susza to problem, z którym Polska zmaga się od dawna. Za nami wyjątkowo suche miesiące, co nie sprzyja ani przyrodzie, ani też rolnikom. O, to czy w kwietniu jest szansa na nieco więcej deszczu i poprawę sytuacji zapytaliśmy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wieści są optymistyczne.