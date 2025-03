Ojciec Rydzyk grzmi o pieniądzach. Co za słowa! Ludzie łapią się za głowy

Jaka pogoda na Wielkanoc? Zapytaliśmy eksperta IMGW

W 2025 roku Wielkanoc wypada dość późno, niewiele przed tzw. majówką. Niedziela Wielkanocna przypada w niedzielę (20 kwietnia). Dzień później świętujemy tzw. Lany Poniedziałek. To niemalże środek meteorologicznej wiosny. Zachodzi więc pytanie, czy temperatury podczas świąt rzeczywiście będą wiosenne? Czy Wielkanoc będzie pogodna i ciepła, a może zimna i deszczowa? Zapytaliśmy o to doktora Radosława Droździoła z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Tyle pokażą termometry w święta. Europejscy eksperci przewidują pogodę w Wielkanoc

Co mówi nasz rozmówca? Swoją opinię wyraził na podstawie europejskiego modelu pogodowego ECMWF. Dotyczy on temperatury w okresie 14-21 kwietnia, czyli w czasie świątecznego tygodnia.

Według tej prognozy maksymalna temperatura w Polsce może wynieść od 9 stopni Celsjusza nad morzem i w górach do 16 stopni na południu kraju. Nie będzie więc zbyt ciepło.

- mówi dr Droździoł w rozmowie z "Super Expressem".

Nasz rozmówca zwraca jednak uwagę, że ta prognoza cechuje się niższą sprawdzalnością. Warto o tym pamiętać, aby nie być zaskoczonym, gdy prognozy z końca marca będą znacznie różnić się od tego, co faktycznie zastaniemy w pogodzie podczas świąt, czyli na początku ostatniej dekady kwietnia.

Co z pogodą na Wielkanoc? Eksperci widzą jeden problem

Radosław Droździoł tłumaczy również, że prognozy, które z dużym prawdopodobieństwem przewidzą pogodę na Wielkanoc, pojawią się dopiero na około 10 dni przed świętami, czyli w okolicach 10 kwietnia.

Warto też mieć na uwadze, że od dłuższego czasu prognozy długoterminowe na poszczególne miesiące wieszczą średnie temperatury powietrza powyżej normy i te prognozy potwierdzają się. Co więcej, polscy i zagraniczni eksperci, przewidując pogodę w kwietniu 2025 r. odnotowują, że przed nami miesiąc ze średnią temperaturą w normie i powyżej normy. Czyżby to była zapowiedź ciepłego kwietnia, a co za tym idzie - Wielkanocy z wysokimi temperaturami?

