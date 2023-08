Ruszyli na pomoc przerażonej kobiecie. Toruń usłyszał o dzielnicowym Sławomirze

To była pracowita końcówka poprzedniego weekendu dla policjanta z Dobrzejewic (powiat toruński). Mieszkanka gminy Czernikowo zaalarmowała służby o gadzie, który postanowił zamieszkać w jej ogrodzie. Przerażona kobieta była przekonana, że wąż jest niebezpieczny. Nie wiedziała, w jaki sposób dostał się na posesję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, w tym dzielnicowy, młodszy aspirant Sławomir Otto, który przyjrzał się zwierzęciu i rozpoznał niegroźnego dla człowieka, niejadowitego zaskrońca. Z dużej chmury mały deszcz, ale pomoc była jak najbardziej potrzebna.

Toruń usłyszał o dzielnicowym Sławomirze. Wzorowa akcja

- Zwierzę budziło tak wielki strach u zgłaszającej, że policjanci postanowili zabrać go z ogrodu. Dzielnicowy złapał gada, w taki sposób, by nie stała mu się krzywda i umieścił go w pudełku. Następnie zwierzę wypuścił bezpiecznym dla niego miejscu - informuje mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Policjanci przypominają, że zaskrońce są chronionym i niegroźnym gatunkiem węża. Te gady bardzo lubią tereny podmokłe, więc można je spotkać również u siebie w dobrze podlanym ogródku lub oczku wodnym.

