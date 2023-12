W miniony weekend ojciec Rydzyk i fani Radia Maryja świętowali 32. urodziny rozgłośni. Redemptorysta ma kolejne powody do zadowolenia. Światło dzienne ujrzała książka pt. „Cud w Eterze: 30 lat istnienia Radia Maryja". Treść opiera się na obszernym wywiadzie, który z Rydzykiem przeprowadzili dziennikarze "Naszego Dziennika". Dyrektor rozgłośni omawia w nim historię Radia Maryja oraz dzieł które "wyrosły" przy niej. - Tytuł książki jest jak najbardziej słuszny, ponieważ zaistnienie Radia Maryja było wielkim cudem. W tamtym czasie w Polsce nie było życzliwości ani neutralnego podejścia do Radia Maryja, które od samego początku było dyskryminowane w osobie Ojca Dyrektora - podkreśliła na antenie TV Trwam Ewa Nowina Konopka, redaktor naczelna „Naszego Dziennika”.

- To, co mnie tak bardzo zachwyca w tej książce, to bezgraniczna miłość i zaufanie o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR do Pana Boga i do Matki Bożej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że Ojciec Dyrektor zgodził się udzielić naszym dziennikarzom wywiadu, aby mogła powstać książka, że zaufał naszej redakcji i ludziom, którzy również współuczestniczyli przy zakładaniu „Naszego Dziennika”, za to, że nas uczył bezgranicznego zaufania Panu Bogu - dodała Konopka.

Rydzyk wydał książkę o samym sobie. Czy będzie obiektywna?

Profesor Janusz Kawecki, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział w programie TV Trwam o "szczególnym materiale formacyjny dla tych, którzy korzystają i uczestniczą w formacji prowadzonej przez Radio Maryja".

- Jeżeli ktoś jest wśród członków Rodziny Radia Maryja, to nie może nie przeczytać tego materiału formacyjnego, ponieważ dzięki niemu będzie mógł obronić każde kłamliwe zarzuty, jakie często są w różnych mediach, wobec Radia Maryja i jego Założyciela. Każdy będzie potrafił obronić, mając świadectwo Świadka. Ojciec Dyrektor występuje jako świadek formacji siebie samego i całego środowiska Radia Maryja - podkreślił profesor.

Mieszkańcy Torunia z pewnością będą zainteresowani wątkami, które dotyczą grodu Kopernika. Niektórzy komentatorzy podają w wątpliwość obiektywizm przedstawicieli "Naszego Dziennika", podkreślając, że zwolennicy ojca Rydzyka mogą przemilczeć kontrowersje, związane z dyrektorem Radia Maryja. Jeden z autorów wywiadu, Dariusz Pogorzelski od początku istnienia TV Trwam jest związany z programami informacyjnymi.

Książka ma 390 stron i już wzbudza sporo emocji. Można ją kupić m.in. w sklepie internetowym Fundacji „Nasza Przyszłość”, powiązanej z ojcem Rydzykiem. Nasza redakcja przygotowała specjalny quiz, poświęcony Radiu Maryja i redemptoryście.