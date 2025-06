i Autor: Adam Burakowski, East News Wybory prezydenckie 2025

KAŻDY GŁOS SIĘ LICZYŁ

Sensacja pod Toruniem! Jeden głos zadecydował o wszystkim. Ta gmina przejdzie do historii

Walka o prezydenturę rozgrzała Polskę do czerwoności. Ale to, co wydarzyło się w gminie Łubianka pod Toruniem, przejdzie do historii! Wybory, które elektryzowały całą Polskę, tutaj osiągnęły swój punkt kulminacyjny. O zwycięstwie Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim zadecydował zaledwie jeden głos.