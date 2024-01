Takie znaleziska to fenomen na skalę Polską, a może i światową. Odkrycia dokonał w miniony piątek (12 stycznia 2024) jeden z robotników, pracujący przy przywracaniu pierwotnego stanu dna w basenie przystani przy ul. Piwnej. Podłużny przedmiot już wywołał mnóstwo emocji wśród internautów i pasjonatów. Obecni na miejscu od razu zorientowali się, że mają do czynienia z unikatowym mieczem. Najprawdopodobniej należał on do wikinga. Z jakich czasów pochodzi? Wygląda na to, że ma przynajmniej 1000 lat, a może więcej!

- Skonsultowany na szybko z Panem Olafem Popkiewiczem z Poszukiwaczy Historii został wstępnie oszacowany na okolice IX wieku. Czekamy na szczegółowe informacje od konserwatora zabytków, któremu miecz przekazaliśmy - przekazali przedstawiciele OSiR Włocławek.

Dziennikarze portalu "Dzień Dobry Włocławek" ustalili w rozmowie z archeologiem, że broń wikinga może pochodzić z czasów początku państwa polskiego. Wojciech Sosnowski z działu archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu nie ma wątpliwości, że to bardzo cenny zabytek, który zostanie poddany konserwacji i dokładnej analizie. Zdjęcia znalezionego przedmiotu znajdziecie pod tekstem.