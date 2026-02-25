Do tej ogromnej tragedii doszło w sobotę, 14 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 269 między Choceniem a Czerniewicami. Samochód marki BMW, którym kierowała 26-letnia Katarzyna, zderzył się czołowo z Audi S5. Młoda kobieta, która była w czwartym miesiącu ciąży, zginęła na miejscu. Kierowca drugiego pojazdu, 22-latek, trafił do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Mąż zmarłej Kasi szuka prawdy. "Chcę tylko sprawiedliwości"

Dla męża pani Katarzyny, pana Miłosza, świat się zawalił. Dwa lata po ślubie stracił ukochaną żonę i nienarodzone dziecko.

- Moja żona była w 17. tygodniu ciąży. To już życia mojej żonie nie zwróci, chcę tylko sprawiedliwości i poznać prawdę. Moja żona zawsze jeździła ostrożnie. Na nagraniu, które mam słychać, jak ten samochód jadący z naprzeciwka przed zderzeniem się z autem mojej żony dodaje gazu, Nie wiem, czy on wpadł w poślizg, czy w wyrwę w jezdni

- powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" kilka dni po zdarzeniu Miłosz Chmielewski.

Pan Miłosz dziękował również za dotychczasową pomoc. - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zebrać informacje dotyczące wypadku w którym zginęła moja ciężarna Żona - napisał w mediach społecznościowych. Skontaktowaliśmy się z nim 25 lutego, jednak ze względu na dobro śledztwa był oszczędny w słowach. - Na ten moment nie mogę przekazać więcej informacji. Wszystkim zajmuje się policja - powiedział nam krótko.

Są nagrania. Śledczy badają kluczowe dowody

Najważniejszym zwrotem w sprawie może okazać się nagranie z monitoringu. Mieszkańcy Chocenia w rozmowie z portalem o2.pl ujawnili, że moment wypadku został zarejestrowany przez kamerę na pobliskim domu.

- Nie wiem do końca jak było, ale różnie się mówi. Ten odcinek drogi to wylotówka na Czerniewice i Kowal (...) Podobno istnieje nagranie wypadku. Nagrał je monitoring pobliskiego domu - tłumaczy w rozmowie z o2.pl kobieta, która zna rodzinę zmarłej 26-latki.

Śledczy oficjalnie przyznali, że dysponują nagraniami z monitoringu i poddają je szczegółowej analizie. To kluczowy dowód, który może pomóc w rekonstrukcji przebiegu tragedii.

W sieci pojawiły się również komentarze osób, które w tamtym czasie przejeżdżały tą trasą. Oto jeden z nich:

„Droga była bardzo śliska w tym czasie. Na odcinku Choceń - Kowal jechałem w tym czasie tą drogą, wydawało się że jest tylko mokra, a w większości była oblodzona”

Co prokuratura mówi o wypadku w Choceniu? Nowe informacje

Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi intensywne śledztwo w sprawie wypadku. Jak przekazała nam rzecznik, prokurator Małgorzata Kręcicka, przesłuchano już drugiego uczestnika zdarzenia.

- Wszczęte jest śledztwo. Trwają czynności, zabezpieczamy dowody. Finalnie zostanie powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych." "Drugi uczestnik wypadku został przesłuchany. Mamy od niego informację o przebiegu wypadku z jego punktu widzenia

- poinformowała prokurator.

Prokuratura odniosła się również do wyników sekcji zwłok zmarłej 26-latki. - Nie dopatrzyliśmy się innych powodów śmierci denatki, niż efekt wypadku drogowego - przekazała rzecznik. Wcześniej informowano o stwierdzeniu obrażeń wielonarządowych.

Policja apeluje do świadków

Policjanci pod nadzorem prokuratora wciąż ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Mł. asp. Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku informował tuż po zdarzeniu: "Wstępnie wiemy, że doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki bmw i audi. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas wymijania się tych pojazdów".

Dodał również, że biegły na miejscu nie był w stanie od razu podać przyczyn tragedii. "Na miejscu zdarzenia był prokurator i biegły sądowy. Ten ustalił, że doszło do czołowego zderzenia. Nie podał przyczyn zdarzenia".

Funkcjonariusze wystosowali oficjalny apel do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat wypadku.

"Policjanci prowadzący śledztwo pod nadzorem prokuratora w sprawie wypadku drogowego w Choceniu i proszą o kontakt osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą posiadać nagrania z videorejestratorów. W sprawie można się kontaktować bezpośrednio z Wydziałem dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP we Włocławku lub numerem alarmowym 112. (...) Apelujemy do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące pomóc w tej sprawie (nagrania z videorejestratorów), o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku ul. Okrężna 25, telefonicznie 47 753 56 01 lub 47 753 56 03 lub na numer alarmowy 112."

Pogrzeb 26-letniej Katarzyny, która zginęła w wypadku w Choceniu. Kobieta była w ciąży