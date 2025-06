Śmierć na skrzyżowaniu. Tragiczny wypadek motorowerzysty pod Rypinem!

Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Kowalki. Do akcji włączono również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował w pobliżu miejsca zdarzenia. Niestety, mimo szybkiej i zdecydowanej reakcji ratowników, według relacji świadków, mężczyzna zmarł na miejscu.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, w wyniku wypadku droga wojewódzka nr 560 na trasie Brodnica–Rypin została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora rozpoczęli szczegółowe ustalanie przyczyn tragedii. Policjanci sprawdzają m.in. prędkość, z jaką poruszały się oba pojazdy, ich stan techniczny oraz zachowanie kierowców tuż przed zderzeniem. Wszystko po to, by odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tego tragicznego w skutkach wypadku.

Policja apeluje o ostrożność!

Policja nieustannie apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Ta niedzielna historia z Marianek to kolejny dowód na to, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych i naszej odpowiedzialności za życie swoje oraz innych uczestników ruchu. Każdy powinien pamiętać, że za kierownicą liczy się nie tylko cel podróży, ale przede wszystkim powrót do domu w jednym kawałku