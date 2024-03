Sprawdzamy, kto zyskuje na interesie z ojcem Rydzykiem. Te liczby mówią wszystko

Ta sprawa wzbudza sporo emocji nie tylko w Toruniu. Nic więc dziwnego, że nasz dziennikarz udał się w kierunku terenów, kojarzonych przede wszystkim z ojcem Rydzykiem. Przypomnijmy - piękna stara willa na obrzeżach Torunia była własnością miasta. To taki budynek, że musiał wpaść w oko ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Jeszcze kilka lat temu mieszkali tam ludzie, a teraz ekipa redemptorysty remontuje rzeczoną willę. Jak ustalili dziennikarze "Super Expressu" fundacja ojca dyrektora nie zapłaciła nic za willę i ziemię. Po prostu, miasto zamieniło się majątkiem z fundacją kontrowersyjnego zakonnika. Pozostaje pytanie, kto zyskał na tym interesie? Obie strony są przekonane, że wygrały los na loterii. My chcemy, aby czytelnicy sami dokonali oceny.

Ojciec Rydzyk i interes z miastem. Kto zyskał? Oto szczegółowe liczby

Widoczna na zdjęciach i opisywana przez nas willa została zbudowana jeszcze zanim na ziemi obok zaczęły stawać dzieła Tadeusza Rydzyka. Po tym jak ruszył remont willi, nasi dziennikarze z ciekawości postanowili sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Ustaliliśmy, że to fundacja Lux Veritatis. Wszyscy wiedzą, że została ona założona przez ojca Tadeusza Rydzyka, który jest jej prezesem.

O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy biuro prasowe Urzędu Miasta Torunia i dostaliśmy szczegółowe dane, łącznie z liczbami. Jesteśmy przekonani, że zainteresują one nie tylko mieszkańców grodu Kopernika.

- Gmina dokonała zamiany trzech działek (nr 123/2, 124/5 i 124/6 z obr. 22) na 5 lokali mieszkalnych Redemptorystów przy ul. Ogrodowej 19 w Toruniu. Numeracja działek zdezaktualizowała się z uwagi na wtórne podziały. W oparciu o tę transakcję uzyskaliśmy majątek wartości 934 tys. zł, przekazując majątek wartości 892 tys. zł - co ważne - bez dopłaty z naszej strony (różnica 42 tys. in plus dla GMT) - czytamy w piśmie które przyszło do naszej redakcji w tej sprawie od Malwiny Jeżewskiej, rzecznik prasowej Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia.

Poprosiliśmy rzeczniczkę prezydenta Torunia o to aby podała powierzchnię działek jakie miasto przekazało fundacji. Pani rzecznik poinformowała nas, że pierwsza działka to 0,0321 hektara, druga to 0,01 i trzecia to 0.525 hektara. Razem daje nam to 0.565 hektara, czyli 5 tysięcy 650 m2. To nie wszystko co ustaliliśmy w tej sprawie.

Według danych z aktu notarialnego, powierzchnia użytkowa budynku przy Szosie Bydgoskiej 99 - przekazana przez miasto - wynosi 192,70 m2. Z kolei powierzchnia łączna pięciu mieszkań, otrzymanych w zamian wynosi 213,07 m2 (powierzchnia poszczególnych lokali mieszkalnych to kolejno: 64,22 m2; 31,62 m2; 31,62 m2; 31,62 m2; 53,99 m2).

