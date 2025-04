Stal - Apator: Gdzie oglądać żużel w Wielkanoc? Transmisja, stream, zapowiedź, składy

To już pewne! Burze i deszcze popsują Wielkanoc. To nie wszystko

Gezet Stal Gorzów - PRES Grupa Deweloperska Toruń, zapowiedź

O inauguracyjnej kolejce sezonu 2025 PGE Ekstraligi gorzowianie chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Podopieczni Piotra Śwista przegrali z beniaminkiem z Rybnika 41:49. Zawiedli zwłaszcza Andrzej Lebiediew i Oskar Fajfer. Okazja do rehabilitacji przyjdzie w Wielkanoc, kiedy to rywalem będzie PRES Toruń. Drużyna Piotra Barona wygrała w hicie z Betard Spartą Wrocław 49:41 i potwierdziła medalowe aspiracje. Szkoleniowiec "Aniołów" widzi jednak pole do poprawy. - Jeśli chodzi o Emila Sajfutdinowa, to jeszcze nie pracuje tak, jak trzeba, ale popracujemy w odpowiednich temperaturach i przygotujemy się do kolejnych meczów - zapewniał nas po niedzielnym spotkaniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z Motoareny.

Stal - Apator: Awizowane składy na mecz 2. kolejki PGE Ekstraligi

Trener gospodarzy postawił na wariant, w którym Oskar Fajfer dwukrotnie pojedzie w parze z juniorami. Za Oskara Chatłasa najpewniej znów będziemy oglądać duet Oskar Paluch - Hubert Jabłoński. Po stronie przyjezdnych nie ma żadnych zaskoczeń. Awizowany skład wygląda tak, jak typowała większość ekspertów od żużla.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Jan Kvěch

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Krzysztof Lewandowski

7. Antoni Kawczyński

Gezet Stal Gorzów

9. Martin Vaculik

10. Anders Thomsen

11. Oskar Chatłas

12. Andrzej Lebiediew

13. Oskar Fajfer

14. Oskar Paluch

15. Hubert Jabłoński

Gdzie oglądać żużel w Wielkanoc? Transmisja i stream z meczu Gezet Stal Gorzów - PRES Toruń

Początek wielkanocnego spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Transmisję planuje stacja Canal+ Sport, a stream będzie dostępny w Canal+ Online. Przed pierwszym wyścigiem kibice będą mogli posłuchać analiz w studio i śledzić wywiady reporterów stacji. Tego samego dnia zmierzą się ze sobą Betard Sparta Wrocław i Stelmet Falubaz Zielona Góra. Ten mecz rusza o 20:30. Kibiców zachęcamy do przychodzenia na stadiony. Relację ze spotkania gorzowsko-toruńskiego znajdziecie w toruńskim oddziale "Super Expressu".